Untersuchungshaft nach tödlichem Unfall auf der A9 bei Manching

Der Unfall passierte am Sonntag, 20. Oktober, gegen 23 Uhr: Der Tatverdächtige war in einem hochmotorisierten BMW auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Der 22-Jährige fuhr laut Polizei sehr schnell.

Zwischen Manching und Ingolstadt-Süd soll er nach jetzigem Ermittlungsstand auf einen Audi aufgefahren sein, der gerade auf der linken Spur überholen wollte. Der ebenfalls 22 Jahre alter Audi-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam ins Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Ingolstadt hat Haftbefehl erlassen wegen des Vorwurfs des Totschlags. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die das Unfallauto mit Pfaffenhofener Kennzeichen vor dem Zusammenstoß auf der A9 gesehen haben. Hinweise nimmt die Kripo Ingolstadt unter 0841 / 93 43-0 zu erreichen.