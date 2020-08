Untersuchungshaft: Mann soll Ehefrau schwer verletzt haben

Ein Mann soll seine Ehefrau so massiv am Oberkörper, Hals und Kopf verletzt haben, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden muss. Der 67-Jährige aus Naila im Landkreis Hof sitze wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler mit.

Sohn findet schwer verletzte Mutter in Naila

Zugetragen habe sich der Vorfall demnach bereits am Sonntag. Der Sohn des Paares soll den Rettungsdienst alarmiert haben, nachdem er seine Mutter schwer verletzt in der Wohnung vorgefunden habe. Den Rettungskräften gegenüber habe der Sohn vermutet, dass die Frau gestürzt sei.

Rettungsdienst alarmiert die Polizei

Die Einsatzkräfte hatten schnell den Verdacht, dass die schweren Verletzungen nicht davon kommen konnten. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Familienvater seine Frau im Laufe des Nachmittags mehrfach verletzte. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.