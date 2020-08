Untersuchung in Nürnberg: 100-jähriger Baum hält stand

Er hält stand – der hundertjährige Hickory-Baum im Nürnberger Archivpark im Stadtteil hinter der Veste. Der mächtige Baum wurde heute einem Zugtest unterzogen, um seine Standhaftigkeit zu überprüfen. Wie der zuständige Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) mitteilt, hat einer der höchsten Bäume in einem Nürnberger Park diesen Test gut bestanden.

Anderer Baum verlor Krone

Der Zugversuch war nötig geworden, weil ein fast gleich großer Baum in unmittelbarer Nähe erst vor Kurzem seine Spitze wegen Pilzbefalls verloren hat. Die Fachleute befürchteten, dass der hundertjährige Baum bei zu starkem Wind einknicken könnte. Der Baum aus der Familie der Walnussgewächse steht in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes.

Regelmäßige Kontrollen der Bäume nötig

Bei dem Zugversuch am Morgen wurde ein Seil in der Baumkrone befestigt und mittels Seilzug eine festgelegte Krafteinwirkung auf den Baum ausgeübt, um so einen Sturm zu simulieren. Die dabei gemessenen Werte geben Aufschluss darüber, ob ein Baum noch ausreichend standsicher ist oder gefällt werden muss. Der Hickory hielt durch. Die Bäume im Archivpark werden regelmäßig kontrolliert, weil dort vermehrt ein wurzelschädigender Pilz auftritt.