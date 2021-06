Untersuchung folgt: Mögliche Bombe in Kümmersbruck gefunden

Die Gemeindeverwaltung Kümmersbruck teilte am Dienstag auf ihrer Internetseite mit, dass auf einem Grundstück in Kümmersbruck eine Bombe liegen könnte.

Bereits im Jahr 2019 wurden auf demselben Grundstück im Ganghoferweg zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft. Jetzt habe sich eine weitere Verdachtsfläche ergeben, hieß es.

Bombe oder anderer Gegenstand?

Am Samstag (26.06.21) untersuchen nun Experten die Verdachtsfläche, ob es sich tatsächlich um eine Bombe oder aber einen anderen Gegenstand handelt.

Sollte es sich tatsächlich um eine Bombe handeln, würden an dem Tag ab 13 Uhr alle Gebäude in einem 500-Meter-Radius evakuiert. Sammelpunkt wären die Jura-Werkstätten in Amberg.