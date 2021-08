Untersuchung der Motorradunfälle am Riedbergpass

Viele Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen lieben es, auf kurvenreichen Strecken zu fahren. Auch am Riedbergpass im Landkreis Oberallgäu sind viele gerne unterwegs. Allerdings kommt es dort oft zu schweren Unfällen.

Unfallstrecke wird genau untersucht

Vertreter des Landratsamtes sowie der Polizei nehmen am Vormittag den Riesbergpass zwischen Grasgehren und Obermaiselstein genauer unter die Lupe. Die Unfallkommission berät über mehrere Unfallhäufungspunkte auf der Strecke.

Gefährliche S-Kurve wird unterschätzt

Erst in den vergangenen Monaten ist ein neuer Unfallschwerpunkt dazugekommen: In einer S-Kurve in der oberen Hälfte sind allein im Juni und Juli sechs Motorradfahrer gestürzt und haben sich teils schwer verletzt. Laut Polizei seien die Motorradfahrer allesamt mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Was nicht heißt, dass sie Tempolimits überschritten haben, sondern schlicht zu schnell in die Kurve gefahren sind.

Polizeikontrollen und Schilder reichen nicht

Als Sofortmaßnahme wurden kurz nach den Unfällen die Kontrollen der Polizei am Pass verstärkt. Außerdem wurden Schilder mit reflektierenden Richtungspfeilen aufgestellt. Heute soll nun erörtert werden, welche weiteren Maßnahmen nötig sind, um den gesamten Pass für Motorradfahrer sicherer zu machen.