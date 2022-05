Untersuchung der Artenvielfalt in fränkischen Mittelwäldern

Sebastian Vogel läuft durch einen Mittelwald bei Herbstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Sonnenstrahlen erwärmen den Boden. Der Biologe forscht, welche Insektenarten hier überhaupt vorkommen. Er arbeitet am Biodiversitätszentrum Rhön im Bayerischen Landesamt für Umwelt. Mit dem Kescher streift er über den Waldboden durch Gräser und Blumen. So gelingt es ihm, einige Insekten zu fangen. Im Kescher entdeckt er beispielsweise den Kleinen Eichenbock, einen langen schwarzen Käfer, der in Bayern auf der Roten Liste steht und als bedrohte Art gilt.

Hohe Artenvielfalt im Mittelwald

"Der Mittelwald ist mit seiner lichtdurchfluteten Waldbauform für die Tiere und Pflanzen ein besonderer Lebensraum", erklärt David Vollmuth. Er ist Mittelwaldexperte am Biodiversitätszentrum Rhön im Bayerischen Landesamt für Umwelt. Denn auf einer kleinen Fläche werden alle 20 bis 30 Jahre das ganze Unterholz und einige alte Bäume entnommen. In den Wald kehren Licht und Wärme zurück, so Vollmuth. Jedes Jahr wird immer von einer anderen kleinen Fläche des Waldes auf diese Weise das Holz geerntet. Dadurch entstehen in einem Mittelwald viele Abschnitte, die sich in ihren Wachstumsphasen unterscheiden. Das sorgt für eine hohe Artenvielfalt in dieser Waldbauform.

Großteil der deutschen Mittelwälder in Franken

"Aber nicht nur deswegen sind Mittelwälder etwas Besonderes", ergänzt Vollmuth. In Deutschland gibt es sehr wenige davon. Im Vergleich zu anderen Waldflächen liegt ihr Anteil deutlich unter einem Prozent. Aber ungefähr drei Viertel der bewirtschafteten deutschen Mittelwälder sind in Franken.

Bedeutendes Forschungsprojekt zur Artenbestimmung

"In Mittelwäldern vereinen sich Naturschutz und Forstwirtschaft", sagt Vollmuth. Um die Mittelwälder besser zu verstehen, laufe seit Anfang des Jahres ein großes Forschungsprojekt am Bayerischen Landesamt für Umwelt. Rund 170 Akteure sind daran beteiligt. Darunter sind Waldbewirtschafter, die bayerischen Umwelt- und Forstverwaltungen sowie mehrere Artenkenner.

2022 erstreckt sich die Forschung auf 14 Mittelwälder in Franken. Nächstes Jahr (2023) wird das Projekt auf weitere fränkische Mittelwälder erweitert. Ziel ist es, die Arten in Mittelwäldern zu bestimmen. "Denn nur was wir kennen, können wir auch schützen", meint Vollmuth.

Beratung der Bewirtschafter von Mittelwäldern

Aufgrund der Forschungsergebnisse wird man die Bewirtschafter dieser Waldbauform besser in bestimmten Naturschutzfragen beraten können. Bis 2024 soll das Forschungsprojekt abgeschlossen sein. Es ist eine Kooperation zwischen dem Biodiversitätszentrum Rhön im Bayerischen Landesamt für Umwelt und der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.

Einfangen von Fluginsekten mit Fallen in Baumkronen

Auch Fluginsekten fängt Biologe Sebastian Vogel ein. Dazu benutzt er sogenannten Flugfensterfallen. Sie hängen seit einem Monat in verschiedenen Baumkronen. Eine Flugfensterfalle hat zwei überkreuzte Plexiglasscheiben unter denen sich ein Trichter befindet. Prallt ein Fluginsekt gegen eine der Plexiglasscheiben, landet es in dem Trichter und fällt durch ein Loch in eine Kunststofflasche mit Fangflüssigkeit. Dabei handelt es sich um Salzwasser.

Viele Arten werden später unter dem Mikroskop bestimmt

In der Fangflüssigkeit sterben die Insekten und werden gleichzeitig konserviert. "Wir brauchen die Insekten tot, weil wir viele Arten nur unter dem Mikroskop genau bestimmen können", sagt Vogel. Er lässt eine Flugfensterfalle mit einem Seil zu sich auf den Boden herunter. In der Kunststoffflasche sind zahlreiche Insekten. Darunter befindet sich auch ein Käfer mit dunklen Flecken: Ein Eichen-Zangenbock. Diese Art wird in Bayern auf der Roten Liste geführt und ist typisch für Eichen- und Mittelwälder.

Artenexperte wird Insekten bestimmen

Die Sonne geht unter, doch Sebastian Vogel hat noch keinen Feierabend. Nun baut er eine Lichtfalle auf. Eine Leuchtstoffröhre gibt Schwarz- und UV-Licht ab. Das zieht die Nachtinsekten an. Dann purzeln sie in einen Trichter. Darunter ist ein Behälter mit Chloroform.

Am nächsten Morgen leert der Biologe die Lichtfalle. "Die letzte Nacht war optimal", erklärt der Biologe und deutet in dem Eimer. Darin befinden sich leblose Insekten: Käfer, Wanzen, Mücken, Fliegen, Nachtfalter, Groß- und Kleinschmetterlinge. Erst in ein paar Wochen wird ein Artenexperte die Insekten bestimmt haben. In den nächsten Monaten wird Sebastian Vogel immer wieder tageweise in den Mittelwald bei Herbstadt zurückkehren, um dort Insekten zu fangen.