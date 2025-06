Unterstützung für queere Jugendliche – Fehlanzeige?

Intensive Diskussion mit den Jugendlichen

Einen Workshop hält Lehrer Roland Maas. Er klärt an mehreren Schulen über das Queer-sein auf. Er ist schwul und hatte früher keine queeren Vorbilder. Deshalb will er heute selbst eines sein. Die Jugendlichen diskutieren intensiv mit dem Lehrer. Die Meinungen gehen auseinander. Dass jemand schwul, lesbisch, trans oder bi ist, können einige nicht annehmen.

Für Roland Maas ist es wichtig, dass die jungen Menschen über das Thema diskutieren. Denn nur dann denken sie darüber nach – und nehmen mehr aus dem Workshop mit, als die, die sich nicht beteiligen, findet er.

Mehr Vielfalt in der Ausbildung

Roland Maas sieht klar die Lehrkräfte und Schulen in der Pflicht, mehr für Diversität zu tun. Denn bislang spiele die in der Lehrerausbildung kaum eine Rolle, kritisiert er. "Die angehenden Lehrkräfte müssten schon im Studium lernen, mit dem Thema umzugehen. Während des Referendariats müssten sie es dann das erste Mal anwenden. Und im Lehrer-Alltag weiterhin zusätzliche Fortbildungen in dem Bereich besuchen", fordert er. Auf Nachfrage beim bayerischen Kultusministerium heißt es, Diversity sei bereits Teil der Lehrerausbildung.

Queere Jugendliche erleben viel Diskriminierung

Trotzdem scheint das in den Schulen nicht richtig anzukommen. In einer Untersuchung des Bayerischen Jugendrings aus dem Jahr 2023 gaben die befragten queeren Jugendlichen die Schule als einen der Orte, an dem sie am häufigsten Diskriminierung erfahren. Die Studie zeigt auch, dass fast jeder, nämlich mehr als 93 Prozent der befragten queeren Jugendlichen schon Diskriminierung erlebt habe. 73 Prozent der Befragten leiden an Angstsymptomen und 58 Prozent gaben an, depressive Symptome zu haben. Fast die Hälfte hatte Suizidgedanken.

Was die Untersuchung aber auch zeigt: Ein Umfeld, das queerfreundlich ist und die Jugendlichen unterstützt – wie am Diversity Day der Veit-Stoß-Realschule – wirkt präventiv.