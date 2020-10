Unterstützer feiern Teilerfolg für Asylbewerber in Zwiesel

Die Unterstützer eines jungen Mannes aus Afghanistan, der in Zwiesel lebt, waren erfolgreich. Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Hagl-Kehl heute bekannt gab, hat der 26-Jährige nun doch "endlich eine Beschäftigungserlaubnis von der Ausländerbehörde Deggendorf erteilt bekommen." Das heißt, er kann nun zumindest erst einmal wieder arbeiten, nachdem er fast 3 Monate ohne Einkommen und Perspektive war.

Erster Teilerfolg

Die Abgeordnete hatte sich gemeinsam mit Unterstützern aus Zwiesel, darunter dem Stadtrat und Jugendreferenten der Stadt Zwiesel Andreas Lobenz, für ihn eingesetzt, zunächst erfolglos, aber nun doch mit einem ersten Teilerfolg. Pir Khogyanai, der junge Mann, sollte nach Afghanistan abgeschoben werden. Die Beschäftigungserlaubnis und damit die Möglichkeit, sein eigenes Geld zu verdienen, war ihm deshalb entzogen worden.

Abschiebung drohte, trotz guter Integration

Pir Khogyanai lebt seit 2013 in Deutschland. 2011 war er vor dem Terror in Afghanistan geflüchtet und nach einer ersten Zeit in Griechenland schließlich in Bayern gelandet. Er konnte in Zwiesel eine Wohnung beziehen, lernte deutsch, ist gut integriert und hatte ab 2016 bis vor rund 3 Monaten ununterbrochen bei "Hakans Kebab" in Zwiesel gearbeitet. Sein Asylantrag war allerdings abgelehnt worden. Auch eine Klage scheiterte. Vor drei Monaten wurde er dann zur Ausreise aufgefordert.

Vor Terror in Afghanistan geflüchtet

Sein Heimatland Afghanistan , so seine Unterstützer, habe aber Abschiebungen bis auf Weiteres ausgesetzt. Deshalb saß der junge Mann nun zwischen allen Stühlen. Die Bundestagsabgeordnete Rita Hagl-Kehl hat in seinem Fall auch einen Brief an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann geschickt. Darauf gibt es noch keine Antwort.

Abschiebung noch nicht vom Tisch

Sie drängt darauf, dass die Ausländerbehörde ihren Ermessensspielraum nutzt. Demnach können auch abgelehnte Asylbewerber eine dauerhafte Arbeitserlaubnis bekommen, wenn sie zum Beispiel gut integriert sind, gut deutsch sprechen und in bestimmten Berufen arbeiten. Der Zwiesler Unterstützerkreis für den jungen Afghanen hofft, dass die Abschiebung spätestens nächstes Jahr vom Tisch ist. Dann wäre der 26-Jährige acht Jahre in Deutschland, ein Zeitraum, nach dem er nicht mehr abgeschoben werden darf.