Unterschriftenaktion: Keine Solidarität mit Querdenkern

Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg ist alarmiert. Seit Ende Dezember des vergangenen Jahres "beunruhigen uns Berichte von Demonstrationen, die getarnt als sogenannte Spaziergänge in vielen Städten und Gemeinden stattfinden – auch in der Metropolregion Nürnberg", heißt es in einer Mitteilung.

Corona-Demos von rechtsextremen Kreisen "gekapert"

Demnach würden bei diesen "zum Teil gewalttätigen und unangemeldeten Demonstrationen" das Versammlungsrecht "bewusst umgangen und mit Füßen getreten". Zudem zeige sich auf solchen Versammlungen eine "zunehmende Gewaltbereitschaft". Daneben würden Politiker, Journalisten, Polizisten und Vertreter der Zivilgesellschaft zunehmend bedroht. Außerdem seien die Versammlungen teilweise von "rechtsextremen Kreisen und Parteien gekapert" worden.

Allianz: Kritik an den Maßnahmen ist wichtig

Der Allianz ist es allerdings wichtig zu betonen, dass Kritik an den Corona-Maßnahmen und Einschränkungen in einer Demokratie möglich und nötig wären. Dennoch hätte "jeder Einzelne die Verpflichtung nicht in den Dienst von Feinden unserer Demokratie zu stellen". Demnach würde keine Kritik es rechtfertigen mit Feinden der Demokratie auf die Straße zu gehen.

Fränkische Oberbürgermeister als Unterstützer

Die Erklärung der Allianz haben bislang unter anderem auch die Oberbürgermeister von Nürnberg (Marcus König, CSU), Bamberg (Andreas starke, SPD), Erlangen (Florian Janik, SPD) und Schwabach (Peter Reiß, SPD) unterschrieben. Unterstützerinnen und Unterstützer können sich der Forderung per Online-Formular anschließen.