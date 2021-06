Unterschriftenaktion gegen Aus von Bahnhofs-Ticketschaltern

Bild

Wird es in niederbayerischen Bahnhöfen künftig kein Personal mehr geben? Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will verhindern, dass die Beschäftigten in Zukunft von Ticket- und Beratungsautomaten ersetzt werden. Viele Gegner haben unterschrieben.

© BR/Harald Mitterer

Bildrechte: BR/Guido Fromm