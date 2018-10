Unterschriften zum Erhalt der alten Klinik in Bad Königshofen

Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens wollen das historische Krankenhaus in Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) erhalten. Um einen Bürgerentscheid zu erreichen, sammelten sie 747 Unterschriften. Heute wurden die Listen der Stadt Bad Königshofen übergeben.

Historische Sandsteinmauern erhalten

Wie eine der Initiatorinnen des Bürgerbegehrens, Daphne Hanika-Merz, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte, sind 470 gültige Unterschriften für die Zulassung eines Bürgerentscheids nötig. Hanika-Merz will erreichen, dass in dem historischen Krankenhausbau beispielsweise die Finanzamtsaußenstelle Nürnberg-Süd einzieht. Hanika-Merz stützt sich dabei auf zwei Expertinnen, aus deren Sicht die Stadt die historischen Sandsteingebäude auch in ihre Planungen mit einbeziehen sollte.

Bad Königshofen will Neubau für Behörde

Die Stadt Bad Königshofen hingegen will das rund 120 Jahre alte Gebäude abreißen. Sie will an derselben Stelle Platz für einen Behörden-Neubau schaffen. Die Behördenverlagerung des Finanzamts Nürnberg-Süd ist bereits beschlossene Sache.