Unterschriften-Aktion für Bienen und Bauern startet in München

Heute startet die Unterschriften-Aktion der europäischen Bürgerinitiative "Save bees and farmers - Bienen und Bauern retten!". Vorbild ist das erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Bayern mit rund 1,8 Millionen Unterstützern. Die Aktion startet zeitgleich in Paris für Frankreich - und in München für Deutschland.

"Save bees and farmers" wird von einem breiten Bündnis getragen: ÖDP-Vize Agnes Becker, Bund Naturschutz-Chef Richard Mergner, Grünen-Fraktions-Chef Ludwig Hartmann und Karl Bär vom Münchner Umweltinstitut wollen sich als Erste in die Unterschriftenliste eintragen.

Initiatoren brauchen europaweit eine Million Unterschriften

Sobald die Initiatoren eine Million Unterschriften gesammelt haben, müssen sich die EU-Kommission und das Europaparlament mit dem Thema beschäftigen. Beide können das Anliegen aber auch komplett verwerfen. Bisher sammelten europäische Bürgerinitiativen bereits fürs Wasser als Menschenrecht und zur Abschaffung der Sommerzeit über eine Million Unterschriften.

Pestizidfreie Landwirtschaft soll Artenvielfalt sichern

"Save bees and farmers" fordert eine ökologischere Landwirtschaft zugunsten der Artenvielfalt. Konkret soll der Einsatz synthetischer Pestizide wie Glyphosat bis 2035 verboten werden. Zusätzlich werden Hilfen bei der Umstellung auf Bioanbau gefordert - und da, wo es möglich ist, sollen Hecken und Blühwiesen angelegt werden.

Breites Bündnis von Öko-Parteien bis Kleinbauern-Vertreter

Unterstützer der EU-Bürgerinitiative sind in Deutschland etwa ÖDP und Grüne, in Österreich die Berg- und Kleinbäuerinnen-Vereinigung ÖBV, in Italien der WWF und die Vinschgauer Obstbauern vom "Malser Weg" und in Frankreich die Mohnblumen-Bewegung. Europaweit unterstützen 100 Organisationen die Kampagne.

ÖDP schließt sich europaweiter Kampagne an - Zentrale in München

Die ÖDP hatte bereits im vergangenen Mai, nach ihrem erfolgreichen Bienen-Volksbegehren in Bayern eine ähnliche Europäische Bürgerinitiative (EBI) zur Rettung der Bienen gestartet, aber nie richtig mit dem Unterschriftensammeln begonnen. Im Verbund mit den europäischen Partnern erwartet man sich jetzt mehr Erfolg, so Agnes Becker (ÖDP) gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

München spielt für "Save bees and farmers" eine entscheidende Rolle. So ist in Räumen des Bund Naturschutz das zentrale Kampagnen-Büro eingerichtet, das Umweltinstitut steuert die Aktionen mit.

Artenschwund und Höfesterben gemeinsam stoppen

Die Initiatoren fürchten, dass ohne tief greifende Veränderungen in der landwirtschaftlichen Produktion ein Kollaps der Ökosysteme nicht mehr aufzuhalten sei. Ein Viertel der Wildtiere Europas sei vom Aussterben bedroht, der Bestand der Feldvögel habe sich in den vergangenen Jahrzehnten halbiert. Viele Bienenarten und andere bestäubende Insekten drohten auszusterben.

Die Initiatoren wollen auch das Höfesterben stoppen. Von 2005 bis 2016 mussten nach ihren Angaben europaweit rund vier Millionen kleinbäuerliche Betriebe schließen. Diese sollen künftig verstärkt und gezielt für ihre nachhaltige Wirtschaftsweise unterstützt werden.