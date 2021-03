23.03.2021, 22:15 Uhr

Unterschrift vergessen: Prozess muss neu aufgerollt werden

Weil eine Richterin in Augsburg eine Unterschrift vergessen hatte, muss ein Drogenprozess nun an einer anderen Strafkammer neu verhandelt werden - der Schuldspruch für den Angeklagten wurde vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe kassiert.