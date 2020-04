Unterschiedliche Regeln für Verkauf in Gärtnereien

Die zugrunde liegende Regelung erläutert das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: Demnach ist es Gärtnereien, die mehr als 50 Prozent an Obst, Gemüse und entsprechenden Setzlingen verkaufen, erlaubt, zu öffnen bzw. über eine Vertrauenskasse abzurechnen. Allen anderen Gärtnereien sowie reinen Blumenläden ist dies untersagt. Die Landratsämter legen diese Vorgabe jedoch sehr uneinheitlich aus.

Vertrauenskasse erlaubt oder nicht?

Gärtnereien im Landkreis Ostallgäu berichten, sie dürften ihre Produkte nicht vor die Tür stellen und via Vertrauenskasse abrechnen. Ein Betrieb habe nach wenigen Stunden den Verkauf einstellen müssen. Das Landratsamt widerspricht. Auf BR-Anfrage heißt es vielmehr, gegen diese Art des Verkaufs habe man nichts einzuwenden. Ein Betrieb in München wirbt sogar in Zeitungsannoncen für seinen Straßenverkauf auf Vertrauensbasis. Auch Gärtnereien im Landkreis Günzburg dürfen Gemüsesetzlinge vor der Tür zum Verkauf auslegen.

Betriebe im Landkreis Landsberg am Lech (Oberbayern) folgen mittlerweile dem Beispiel - obwohl ihnen bislang keine offizielle Aussage vom Landratsamt dazu vorliegt. Noch vergangene Woche war die Abholung der Pflanzen samt Vertrauenskasse dort untersagt. Und das, obwohl das Bayerische Landwirtschaftsministerium schon am 3. April klar gestellt hatte, dass kleine und mittelständische Gärtnereien unter bestimmten Voraussetzungen für den Verkauf öffnen dürfen.

Ende vergangener Woche wurde dies nun auch Betrieben in den Landkreisen Unterallgäu und Oberallgäu erlaubt.

Betriebe fordern einheitliche Regelung

Die Gärtnereien sind durch diese uneinheitlichen und sich zum Teil binnen weniger Tage ändernden Regelungen verunsichert, nicht wenige äußerten im BR-Gespräch deutlichen Ärger über die von ihnen empfundene Ungerechtigkeit über Landkreisgrenzen hinweg. Ihre Forderung: Einheitliche und klare Regeln für alle.