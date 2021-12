Unterrichtsfach Feuerwehr macht schule

Vermutlich erste bayerische Feuerwehr AG

Normalerweise kommen die Feuerwehrleute einmal im Jahr in viele bayerische Schulen und Kindergarten. Das war den Penzbergern aber zu wenig. Sie wollten etwas Regelmäßiges, auch um die Kinder mehr mit einzubinden. So entstand die Idee mit einem Unterrichtsfach an der Schule. Die Wahl viel auf die Bürgermeister-Prandl-Mittelschule. Schulleiter Michael Zwick hat nicht lange überlegt und die vermutlich erste Feuerwehr AG an einer bayerischen Schule ins Leben gerufen. Auf Nachfrage beim Landes-Feuerwehrverband war kein vergleichbares Projekt bekannt. Neben Schulband, Ringen und einer Regenwald AG gibt es jetzt eben auch Feuerwehr zur Auswahl an der Schule in Penzberg und weil die Nachfrage so groß ist, braucht es mittlerweile sogar eine Warteliste.

Feuerwehr AG sollte überall in Bayern schule machen

Schnell hat sich rumgesprochen, dass es cool ist, bei der Feuerwehr zu sein. Die Ausrüstung tut ihr Übriges. Ausgestattet mit echtem Feuerwehrhelm, Sicherheitsschuhen und blau-orangen Overall. Nicht nur Samuel fühlt sich wie ein echter Feuerwehrmann, als er in das Löschfahrzeug steigen darf und mit Sirene und Blaulicht probeweise eine Runde am Hof drehen darf. Die anfängliche Skepsis ist gewichen und er hofft, dass die Feuerwehr AG schule an anderen Schulen in Bayern macht. Und weil es dem 11-Jährigen soviel Spaß macht, überlegt er sogar richtig zur Penzberger Feuerwehr zu gehen. Und wer weiß, vielleicht rettet Samuel ja irgendwann mal wirklich Menschenleben!