Unterricht im Feuerwehrhaus: Neuer Alltag an Senefelder-Schule

Ein Bus bringt drei Mittelschulklassen um 7.30 Uhr jeden Morgen von der Senefelder-Schule, einer kooperativen Gesamtschule, nach Schambach, einen Ortsteil von Treuchtlingen. Dort, im Alten Schulhaus, werden die Schülerinnen und Schüler seit den Herbstferien unterrichtet. Der Gruppenraum der Freiwilligen Feuerwehr Schambach ist ein bisschen umgestaltet. Dominik Pompe, Klassenlehrer der 10 V1, hat alles Wichtige aus dem alten Klassenzimmer mitgebracht: Stunden- und Dienstplan zum Beispiel, oder eine Box für die Handys. Pompe versucht, so viel Routine und Normalität wie möglich in den neuen Alltag der Kinder einzubauen. "Es ist wichtig für die Kids, dass es normal für sie weitergeht", sagt der 30 Jahre alte Lehrer.

Zum Artikel Schwere Brandschutzmängel: So reagiert Schule in Treuchtlingen

Umstellung für Kinder und Jugendliche

Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Umstellung relativ gelassen, auch wenn es für sie einiges an Neuerungen bedeutet. Zum Beispiel müssen sie früher zur Schule kommen, damit sie pünktlich am Bus sind, der sie nach Schambach bringt. Ein Problem für Silas, der mit dem Zug nach Treuchtlingen kommt und dann vom Bahnhof zum Bus rennen muss, um ihn nicht zu verpassen. Sobald der Zug Verspätung hat, wird es schwierig. Auch der Pausenverkauf wird von Silas und seinen Freunden Jan und Yit vermisst.

Schülerinnen und Schüler vermissen ihre Freunde

Ceyda und Alisa vermissen vor allem ihre Freundinnen und Freunde aus den Parallelklassen. Denn egal, welche der drei Schularten die Kinder und Jugendlichen besuchen – im Pausenhof treffen sich alle. Denn die Senefelder-Schule in Treuchtlingen ist eine Gesamtschule. Insgesamt 1.200 Schülerinnen und Schüler werden dort und an derzeit zwölf Außenstandorten unterrichtet. Vor allem die Kinder und Jugendlichen der Mittelschule mussten auf die Außenstandorte außerhalb Treuchtlingens ausweichen. Denn an der Mittelschule gilt das Klassenlehrerprinzip. In Gymnasium und Realschule müssen die Schüler hingegen viel häufiger die Räume wechseln. Deshalb werden sie im neugebauten Fachraumtrakt und in Außenstandorten unterrichtet, die von der "Sene" gut zu Fuß erreichbar sind.

Einige Fächer können nicht angeboten werden

"Was die Senefelder-Schule als kooperative Gesamtschule ausmacht, ist derzeit abgebrochen. Wir vermissen unsere Mittelschülerinnen und -schüler auf dem Pausenhof. Der Austausch fehlt uns", erzählt Stefan Reutner, Leiter der Senefelder-Schule in Treuchtlingen. Und nicht nur das sei ein Problem. Viele Fächer könnten an den Außenstandorten schlicht nicht angeboten werden, weil die Ausstattung fehlt, erklärt Lehrer Dominik Pompe. "Sogenannte BOTS-Fächer, berufsorientierende Fächer, die die Mittelschule besonders machen, weil sie einen hohen Praxisanteil haben, die können nur eingeschränkt stattfinden, weil die Fachräume dazu im Neubau sind. Und die werden aktuell von der Realschule und vom Gymnasium genutzt", so Pompe. Auch Informatik sei schwierig, weil die Computerräume alle im Altbau sind.

Altbau vielleicht doch wieder nutzen

"Ich will zurück an die Senefelder-Schule", spricht Yit aus, was sich viele seiner Klassenkameradinnen und -kameraden wünschen. Das ist auch das Ziel von Schulleiter Stefan Reutner. Er wünscht sich, dass die 1.200 Schülerinnen und Schüler nach den Weihnachtsferien wieder in Treuchtlingen unterrichtet werden können. "Ein dauerhafter Zustand kann das hier bei aller Freude darüber, dass es uns gelungen ist, diesen Präsenzunterricht so relativ zeitnah zu organisieren, nicht sein", sagt Reutner. Noch fehlt es an Räumen vor Ort. Im Gespräch sind nach wie vor Container auf dem Pausenhof. Aber es wird auch geprüft, ob es möglich ist, den Altbau doch noch weiter zu nutzen. Eine entsprechende Untersuchung durch einen externen Gutachter läuft.