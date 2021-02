Unterricht für Grundschüler im Schützenheim und Sportheim

Die Holzwinkel-Gemeinde Altenmünster im Landkreis Augsburg hatte bereits in den Sommerferien vorausschauend ein Konzept erarbeitet und Ausweichräume abseits der Schule organisiert. So können alle rund 180 Grundschüler jeden Tag unterrichtet werden.

Drei externe Standorte - Bus bringt Kinder dorthin

Ein Teil der Kinder bleibt in der Grundschule im Ortszentrum, der Rest verteilt sich auf die drei externen Standorte: im Ortsteil Hennhofen das Gemeinschaftshaus, in Neumünster das Schützenheim und in Altenmünster das Sportheim.

Zum Teil werden die Schüler dafür mit dem Bus in einen anderen Ortsteil der 4.000-Einwohner-Gemeinde gefahren. So etwa auch die Buben und Mädchen der Klasse 3a. Ein großer Bus bringt die 23 Kinder in den Ortsteil Neumünster. Mit Abstand betreten sie das Schützenheim, vorbei an runden Schützenscheiben aus Holz geht es in ihr neues Klassenzimmer für die nächsten Wochen, einen großen Saal.

Viel Platz und Einzeltische

Der Raum ist hell und groß, jedes Kind sitzt an seinem eigenen Tisch. Lehrerin Lena Schober teilt Urkunden aus, mit einem großen Regenbogen drauf, als Anerkennung, dass die Kinder 68 Tage im Homeschooling gearbeitet haben. Sie freut sich, dass es jetzt wieder im Klassenverband losgeht.

Auch die anderen Ausweichräume sind großzügig, werden zum Teil für Theateraufführungen benutzt, sagt Bürgermeister Florian Mair. "Wir haben uns im Sommer schon ein Konzept überlegt und Bürgerhäuser und Vereine mit eingebunden." Die Räume sind mittlerweile auch mit Beamer und weiterer Technik ausgestattet, damit der Unterricht wie in der Schule stattfinden kann.

Entlastung für Eltern

Ohne die tatkräftige Hilfe von Eltern, die etwa ehrenamtlich bei der Pausenaufsicht mithelfen, würde es nicht gehen, sagt Bürgermeister Florian Mair. Er ist selbst Vater dreier Kinder und nun sehr froh: "Ich freue mich drauf, dass unser Konzept jetzt zum Einsatz kommt, das wird eine gute Sache." Und auch die Eltern, die schon seit Wochen, Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen mussten, können wieder ein Stück weit entlastet werden