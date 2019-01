Unterricht an vielen Allgäuer Schulen startet wieder

Die Schüler in Lindau, im Landkreis Ostallgäu und in Oy-Mittelberg müssen wieder in die Schule. Ab morgen (10.1.) ist die Befreiung von der Schulpflicht wieder aufgehoben. Das teilten die Stadt Lindau, das Landratsamt Ostallgäu und das Landratsamt Oberallgäu mit. In Lindau bleibt allerdings die Grund- und Mittelschule in Reutin weiter geschlossen. Hier ist nach Angaben der Stadt die Heizung ausgefallen, so dass ein Schulbetrieb nicht möglich ist. Die Schülerinnen und Schüler haben heute und morgen frei. Eine Notbetreuung ist laut Stadt eingerichtet.

Lindaus Kitas und Turnhallen öffnen wieder

Alle Kitas und Kindergärten in Lindau sind morgen wieder regulär geöffnet. In der Kita Arche Noah kann allerdings nur notdürftig geheizt werden, da das Gebäude auch vom Heizungsausfall betroffen ist. Die städtischen Turnhallen und das Freizeitzentrum Oberreitnau können auch wieder genutzt werden. Sie waren vorsorglich gesperrt worden, da sehr schwerer Schnee auf den Dächern lag.

Sonderregelung für Schüler in Oy-Mittelberg möglich

Im Oberallgäu und in der Stadt Kempten fiel der Unterricht ja nur in Oy-Mittelberg aus. Ab morgen (10.1.) findet auch hier wieder Unterricht statt. Es gilt aber weiterhin eine Sonderregelung für die Schüler, die aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht zur Schule kommen können. Sie können sich unter Angabe genau dieses Grundes entschuldigen. Diese Regelung gilt bis einschließlich Freitag, 11.1.2019.

Wetterwarnung für den Landkreis Ostallgäu ist aufgehoben

Auch im Ostallgäu müssen die Kinder wieder in die Schule gehen. Nach Angaben des Landratsamtes sind die vorhergesagten unwetterartigen Schneefälle nicht ganz so heftig ausgefallen wie erwartet. Die Warnung vor Schneeverwehungen sei mittlerweile sogar aufgehoben. Sollte sich das Wetter aber signifikant ändern, dann werde man die Situation wieder neu beurteilen, betonte das Landratsamt.

Kein Unterricht in Memmingen und in Teilen des Unterallgäus

In Memmingen findet die ganze Woche kein Schulunterricht statt. Auch im Landkreis Unterallgäu entfällt teilweise bis einschließlich Freitag der Unterricht. Denn die Schulwegsicherheit kann in den südlichen Teilen des Landkreises nicht mehr gewährleistet werden kann. Daher findet am Donnerstag (9.1.) und Freitag (10.1.) in den Schulen folgender Gemeinden kein Schulunterricht statt:

- Bad Wörishofen: Grundschule, Mittelschule, Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, Hotelfachschule, Gastgewerbliche Berufsschule, Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement, Sebastian-Kneipp-Schule

- Türkheim: Grundschule, Mittelschule, Gymnasium

- Mindelheim: Grundschule, Mittelschule, Realschulen, Gymnasium, Staatliche Berufsschule, Staatliche Technikerschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schulvorbereitende Einrichtung

- Dirlewang: Grundschule

- Markt Rettenbach: Grundschule, Mittelschule

- Ottobeuren: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium

- Bad Grönenbach: Grundschule, Mittelschule

- Wolfertschwenden: Grundschule

- Woringen: Grundschule

- Legau: Grundschule, Mittelschule

- Illerbeuren: Grundschule

- Sontheim: Grundschule

- Westerheim: Grundschule

- Erkheim: Grundschule, Mittelschule

- Wiedergeltingen: Grundschule

- Kammlach: Grundschule

- Memmingerberg: Grundschule, Mittelschule

- Benningen: Grundschule

Im Bedarfsfall ist an allen Schulen für Schüler vor Ort eine Betreuung organisiert.