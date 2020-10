Unterpleichfelder Kirchturm bekommt sein Kreuz wieder aufgesetzt

Verzierung während der Restaurierung

Die Zierelemente am Kreuz wurden wieder angebracht. Manche Teile mussten erneuert werden. Auch die Kugel mit einem Durchmesser von einem Meter wurde restauriert. Sie besteht hauptsächlich aus Kupferblech und ist vergoldet. In ihr befinden sich traditionell Zeitungsartikel und aktuelle Gegenstände sowie ein "Vermächtnis für die nachfolgenden Generationen": Das nimmt vor allem Corona in den Blick, aber auch den Klimawandel und den Strukturwandel in der Gemeinde.