Unternehmerin fordert Arbeitsvisa für türkische Erdbebenopfer

Neun Monate hat es gedauert, bis Unternehmerin Suzi Streckel einen angeforderten Mitarbeiter aus der Türkei endlich begrüßen konnte. Rund 150 Menschen beschäftigt sie in mehreren McDonalds-Filialen in Mittelfranken. Nicht wenige werden nach kurzer Zeit abgeworben. Ständig sucht Suzi Streckel neue Mitarbeiter, die meisten holt sie über das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz nach Deutschland. Trotzdem: Die bürokratischen Hürden sind erheblich, der Prozess aufwändig. Fuat Termizkan wurde ihr von Verwandten in der Hatay-Region als tüchtige Arbeitskraft empfohlen.

Türkische Erdbebenopfer wollen arbeiten

Doch kaum war der 22-Jährige in Gunzenhausen eingetroffen, kam die Nachricht vom Erdbeben. Das Haus in der Heimat ist eingestürzt, die Eltern überlebten, kamen bei Verwandten außerhalb des Erdbebengebietes unter. Warum er den aufwändigen Bewerbungsprozess für die Arbeit in Deutschland auf sich genommen hat? "Ich hoffe, meine Familie finanziell unterstützen zu können. Und hoffe, in Sicherheit leben zu können." Als er sich im vergangenen Frühjahr auf den Einwanderungs-Prozess einließ, war das Erdbeben noch weit weg.

Unternehmerin fordert: Arbeitsvisum statt Besuchsvisum

Nun erlaubt die Bundesregierung türkeistämmigen Menschen, ihre Angehörigen aus den Erdbebengebieten für drei Monate nach Deutschland zu holen. Unternehmerin Suzi Streckel zweifelt am Sinn der Maßnahme. Dieses Visum von drei Monaten bringe keine Perspektive, sagt sie. "Die Angehörigen können sich hier zwar erholen, aber was ist danach? Sie müssen zurück ins Nichts, das ist doch noch viel grausamer." Streckel plädiert dafür, Erdbebenopfern unbürokratisch Arbeitsvisa zu erteilen. "Ich kenne viele Unternehmen, die dringend Arbeitskräfte suchen. Das wäre ein Win-Win-Situation", so Streckel.

Arbeitsvisa für Deutschland sind für Türken aufwändig

Die Hürden für Fachkräfte aus der Türkei, nach Deutschland zu kommen, sind hoch. Der Arbeitgeber muss einen Arbeitsvertrag vorlegen und bei der Ausländerbehörde eine Vorab-Zustimmung beantragen. Dokumente müssen übersetzt und beglaubigt werden. Die IHK prüft, ob die Ausbildung des Antragstellers vergleichbar mit einer in Deutschland ist. Fuat Temizkan bringt ein vierjähriges Studium mit, als Culinary Bachelor of Arts and Tourism. Das gilt dann als gleichwertig mit einer Ausbildung zum Koch hierzulande. Auch ein Sprachkurs ist Voraussetzung.

Warten auf ein Visum kostet viele Nerven und Geld

"Am meisten Nerven kostet das Warten", sagt Fuat. Allein die Wartezeit für einen Termin bei der Deutschen Botschaft in der Türkei betrug drei Monate. "Das ganze Verfahren ist natürlich auch mit Kosten verbunden", sagt Suzi Streckel. Arbeitgeber müssen einiges investieren, um eine Fachkraft nach Deutschland zu holen. "Wir müssen eine Wohnung stellen, einen Kredit bereitstellen für die erste Zeit, die Bürokratie kostet auch." Sie könne verstehen, dass nicht viele Arbeitgeber sich auf diese Mühe einlassen. Zumal sie die Bewerber vorab meist nicht kennenlernen können. Suzi Streckel verließ sich bei Fuat Temizkan auf die Empfehlung der Verwandtschaft.

Unbürokratische Arbeitsvisa für Erdbebenopfer

Streckel fordert, diese hohen Hürden für Erdbebenopfer kurzfristig zu erleichtern. Viele türkeistämmige Familien in Deutschland seien bereit, ihre Angehörigen unterstützen. "Sie könnten die Verpflichtungserklärungen unterschreiben, dass sie hier für alle Kosten aufkommen und sich um die Personen kümmern", sagt Suzi Streckel. Wer einen Arbeitsvertrag habe, solle dann auch unkompliziert die Arbeitserlaubnis bekommen, fordert sie. Die Anerkennung der beruflichen Qualifikation könne ihrer Ansicht nach ohne Probleme vorübergehend ausgesetzt werden. "Jeder Kosovare darf ohne Qualifikation kommen, wenn er einen Arbeitsvertrag hat. Warum sollte das nicht auch bei Türken möglich sein?"

Bundesministerien halten sich bedeckt

Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg will sich zu den Forderungen nicht äußern. Solche Entscheidungen seien politische Entscheidungen, so die Bundesagentur. Die Behörde setzt um, was die Politik entscheidet. Das Bundesarbeitsministerium erklärte auf Anfrage, fachlich nicht zuständig zu sein und verweist beim Thema Arbeitsvisa auf das Innenministerium oder das Auswärtige Amt. Aus dem Innenministerium war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Weitere Erdbeben in der Türkei

In der Türkei bebt noch immer die Erde. Erst am Montag gab es erneut ein heftiges Beben. Fuat zeigt das Video einer Autokamera. Der Boden schwankt, es kracht, Glas splittert. Suzi Streckels Stimme bricht. Ihre Tante lebe jetzt im Zelt, sagt sie, das könne wenigstens nicht einstürzen.