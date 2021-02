Unternehmer suchen Hotels für Mitarbeiter aus Tschechien

Um die Corona-Pandemie in der bayerisch-tschechischen Grenzregion einzudämmen, verstärkt die Polizei die Kontrollen an den Übergängen. Pendler aus Tschechien, die in Deutschland arbeiten, benötigen eine Genehmigung. Die bekommen sie, wenn sie in systemrelavanten Betrieben arbeiten. Daneben gibt es auch Einpendler, die in nicht-systemrelevanten Betrieben beschäftigt sind. Auch diese Betriebe sind in vielen Fällen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Tschechien angewiesen.

Firmen buchen Hotels für Mitarbeiter aus Tschechien

Die Ankündigung, dass die Grenzkontrollen verstärkt werden, kommt für viele Betriebe im Landkreis Wunsiedel überraschend und stellt sie vor massive Herausforderungen. Als Notlösung werden nun teilweise Hotelunterkünfte für die Unterbringung der tschechischen Kolleginnen und Kollegen in Oberfranken gebucht.

Auch nicht-systemrelevante Firmen müssen Produktion aufrecht erhalten

So kommen beispielsweise bei der Dronco GmbH in Wunsiedel 30 der 140 Mitarbeiter aus Tschechien. Der international tätige Hersteller von Trenn- und Schleifscheiben hat am Dienstag (16.02.21) erfahren, dass seine Produkte nicht systemrelevant sind. Die Produktion soll trotzdem nicht stillstehen. Die Geschäftsführung sucht deshalb nun schnellstmöglich Unterkünfte für seine tschechischen Mitarbeiter.

Viele Tschechen wollen nicht dauerhaft in Deutschland bleiben

Aber nicht für alle Mitarbeiter aus Tschechien sei es möglich, einfach in Deutschland zu bleiben. "Es gibt viele, bei denen natürlich private Gründe dagegensprechen. Es war für alle ein großer Schock", so Betriebsleiter Dennis Schlaf. Die Auftragsbücher seien voll, nun müsse das Unternehmen erst einmal mit weniger Mitarbeitern zurechtkommen.

Mitarbeiter aus Tschechien bleiben zuhause und bauen Überstunden ab

Auch Wolf-Christian Küspert von der Firma Gelo Holzwerke in Wunsiedel steht vor der Herausforderung, die Produktion am Laufen zu halten. Zehn Prozent seiner 170 Angestellten kommen aus Tschechien. Viele seien in ihrer Heimat geblieben, bauen nun Überstunden ab oder nehmen Urlaub. "Wir haben auch eine moralische Verpflichtung, keiner kann gezwungen werden, hier zu nächtigen. Aber es ist eine Belastung", so Küspert.

Vor den Hotels parken viele Autos mit tschechischen Kennzeichen

Seit Freitag stehe sein Telefon nicht mehr still, sagt Georgios Karakasis, Leiter des Soibelmann Hotels Bad Alexandersbad im BR-Gespräch. "Es kam überraschend für uns, und wir mussten von null auf hundert durchstarten", so Karakasis. Vor dem Hotel in Bad Alexandersbad im Landkreis Wunsiedel stehen mittlerweile zahlreiche Autos mit tschechischen Kennzeichen.

Hotels nach langer Durststrecke fast ausgebucht

Das Hotel ist nun zu 85 Prozent ausgelastet. Das sei zwar positiv für sein Haus nach der langen Durststrecke, meint Karakasis, aber auch mit Unsicherheit verbunden. Niemand wisse, wie lange die tschechischen Arbeitskräfte im Hotel bleiben werden und wie es im Anschluss in der Hotelbranche weitergeht.