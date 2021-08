Unternehmer kritisieren mögliche Vermögenssteuer

Bild

In Nürnberg hat sich das Unternehmernetzwerk "Die Familienunternehmer" klar gegen den Vorschlag der Grünen und SPD positioniert, eine Vermögenssteuer wiedereinzuführen. Dies gehe an die Substanz der Betriebe, so die Kritik.

© BR

Bildrechte: BR-Studio Franken / Tina Wenzel