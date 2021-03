27.03.2021, 14:28 Uhr

Schwäbische Unternehmer protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Der Unternehmerkreis "Zukunft im Not" hat am Samstagmittag in Friedberg gegen die Corona-Maßnahmen und den Schlingerkurs der Politik protestiert. Rund 70 Menschen nahmen an der Kundgebung teilt und forderten von der Politik eine planbare Strategie.