Unternehmen sorgen sich um Produktionsstandort Mainfranken

Vertreter mehrerer Unternehmen aus der Automotive- und Maschinenbau-Branche trafen sich zu einer Sondersitzung des sogenannten "Rates der Region" der Region Mainfranken GmbH in Grafenrheinfeld. Die Branche befinde sich zwar nicht in einer konjunkturellen Delle. Allerdings waren sich die Teilnehmer einig, dass eine tiefgreifende Transformation zu erkennen sei. Diese habe das Potenzial, den Produktionsstandort Mainfranken in seiner Existenz zu gefährden.

Klare Forderungen an die Politik

Die Unternehmens-Vertreter wiesen darauf hin, dass sich die Automobil-Zulieferer und Maschinenbauer mit insgesamt 54.000 Beschäftigten in Mainfranken "in einem bislang beispiellosen Wandlungsprozess" befänden. Von der Bundes- und Landespolitik forderten die Unternehmen jetzt vor allem Bürokratieabbau, zügigen und flächendeckenden 5G-Netzausbau, Entlastungen beim Strompreis und bessere Förderperspektiven. Es müsse gelingen, die Arbeitsplätze zu retten und gleichzeitig den Innovationsstandort Mainfranken für die Zukunft fit zu machen.