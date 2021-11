Unternehmen in Niederbayern: Keine Probleme mit Ungeimpften

Über die 3G-Regel wird derzeit auch mit Blick auf den Arbeitsplatz diskutiert. In Österreich und Italien gilt für viele Arbeitnehmer und Beschäftigte inzwischen: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. In Deutschland ist das bisher nicht vorgeschrieben. Laut dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft ist die 3G-Regel allerdings in vielen deutschen Firmen bereits Realität. Der Verband fordert, dass Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen. Viele Datenschützer und Gewerkschafter sind jedoch strikt dagegen.

Nur die Mitarbeiter anwesend, die unbedingt nötig sind

Die stark steigenden Corona-Inzidenzen führen bei Unternehmen in Niederbayern nicht zu Problemen an den Werkbänken und in den Kantinen. Der Sprecher der Zahnradfabrik Passau, Gernot Hein, sagte dem Bayerischen Rundfunk, in den Werkhallen des Unternehmens in Passau-Grubweg, Patriching und Thyrnau seien nur die Mitarbeiter anwesend, die unbedingt nötig seien - und die könnten die Abstände ohne Probleme einhalten. Die Kantine sei geöffnet, die Mitarbeiter seien aber gehalten, dort das Essen abzuholen und dann am Arbeitsplatz einzunehmen. An eine Beurlaubung von nicht geimpften Mitarbeitern werde derzeit nicht gedacht. Die Lage werde aber von einer Arbeitsgruppe, in der auch der Betriebsrat sitzt, ständig beobachtet. Die Zahnradfabrik beschäftigt im Raum Passau rund 4.500 Mitarbeiter.

Ähnlich ist es beim Wohnwagenhersteller Knaus-Tabbert in Jandelsbrunn (Lkr. Freyung -Grafenau), wo rund 1.500 Mitarbeiter in der Produktion arbeiten. Unternehmenssprecher Stefan Diehl sagte dem BR, in den Kantinen seien die Tische so weit auseinander gestellt, dass dort ohne Gefahr gegessen werden könne. Auch bei Knaus-Tabbert werde im Moment nicht daran gedacht, nicht geimpfte Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken.

Macht die Politik den gleichen Fehler wie vergangenen Herbst?

Industriepräsident Siegfried Russwurm hält unterdessen eine 3G-Regel am Arbeitsplatz für hilfreich. "Bund und Länder müssen rasch gemeinsam eine klare bundesgesetzliche Grundlage schaffen, damit die Unternehmen in den kommenden Wochen Schutzmaßnahmen auf 3G-Basis nachvollziehbar und planvoll für ihre Mitarbeitenden anwenden können", sagte Russwurm.

"So lassen sich Arbeitsabläufe wieder weitestgehend normalisieren, die Beschäftigten von belastenden Hygienevorgaben befreien - und kreative Zusammenarbeit wird wieder uneingeschränkt möglich." Russwurm warnte: Die Politik drohe den gleichen Fehler zu machen wie im vergangenen Herbst, als sie "vor konsequenten und zentral wirksamen Maßnahmen zurückschreckte".