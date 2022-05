Untermain: Projekt würdigt Geschichte des Buntsandsteins

Im Collenberger Ortsteil Reistenhausen im Landkreis Miltenberg ist nach langjähriger Planungsphase am Freitagnachmittag das Buntsandstein-Projekt eröffnet worden. Neben einem Buntstandstein-Erlebnisweg ist eine Ausstellung in der eigens umgebauten Marienkirche entstanden, die den Besuchern die Faszination Buntsandstein näherbringen will.

Über Jahrhunderte ernährte der Buntsandstein die Menschen in der Untermain-Region. Doch das Vermächtnis drohte, in Vergessenheit zu geraten. Deshalb war bereits 2010 in Collenberg das Buntsandstein-Projekt gestartet – unter der Federführung von Peter Mayer, einem pensionierten Architekten sowie Enkel eines Steinmetztechnikers.

Abbau in 50 Orten der Region

"Das ist kein Projekt für Collenberg, das um die 1900er Jahre eines der Zentren für die Gewinnung des Buntsandsteins in der Region war. Es ist ein Projekt für die ganze Region", betont Projekt-Initiator Peter Mayer auf BR-Nachfrage. Immerhin 190 Betriebe gab es in 50 Orten. Mit Region bezeichnet Mayer das gesamte Mainviereck, von Lohr über Wertheim bis nach Aschaffenburg. Verbreitungsschwerpunkt des hier abgebauten für die Region so typischen Buntsandsteins war hauptsächlich das Rhein-Main-Gebiet.