Unterfrankenweit Proteste gegen Corona-Beschränkungen

In Schweinfurt haben sich nach Polizeiangaben 75 Menschen zum gemeinsamen Meditieren versammelt. In Würzburg gab es eine Versammlung mit rund 50 Personen auf dem Unteren Markt und eine Versammlung auf den Mainwiesen mit rund 60 Personen. Auffällig war laut Polizei das Interesse der Bevölkerung an den Protestveranstaltungen gewesen. Teilweise mehrere hundert Schaulustige seien um die Demonstranten herumgestanden, teilweise ohne die nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten.

Friedlicher Verlauf

Trotzdem seien alle Versammlungen friedlich verlaufen, Straftaten seien nach ersten Erkenntnissen nicht begangen worden. Polizeiliches Einschreiten sei nicht nötig gewesen, so Polizeisprecher Björn Schmitt. In Aschaffenburg ist laut Polizei erst eine Versammlung angekündigt und dann wieder abgesagt worden. Dann hätten sich aber doch rund 150 Personen auf dem Schlossplatz zusammengefunden, ohne irgendeine Meinung kund zu tun.

Weitere kleinere Versammlungen

Die Gruppe setzte sich dann gemeinsam in Bewegung, um einen Spaziergang durch die Fußgängerzone zu machen. Die Polizei begleitete die Gruppe und leitete sie an der Fußgängerzone vorbei. Weitere kleinere Versammlungen gab es außerdem in Bad Kissingen, Bad Neustadt, Karlstadt, Schöllkrippen oder Miltenberg.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!