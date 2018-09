Unterfrankenschau in Schweinfurt: über 70.000 Besucher erwartet

Bei der Ufr präsentiert sich unter anderem die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Unter anderem geht es auch um die Themen Heizen, Energiesparen, Wellness, Gesundheit, Freizeit und Tourismus. Neben der Stadt Schweinfurt präsentieren sich auch der Landkreis Schweinfurt und die Partnerstädte von Schweinfurt, Chateaudun in Frankreich, North Lanarkshire in Schottland und Seinäjoki in Finnland.

Über 70.000 Besucher

Die Ufra geht neun Tage lang bis zum nächsten Sonntag den 7. Oktober. Die letzte Unterfrankenschau vor zwei Jahren hatten rund 70.000 Menschen besucht. Soviel Besucher werden vom Veranstalter auch in diesem Jahr wieder erwartet.