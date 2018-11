18.11.2018, 11:12 Uhr

Unterfrankens Polizei gedenkt Unfalltoten

Am Sonntag wird weltweit Straßenverkehrsopfern gedacht, so auch in Unterfranken: 64 Unfalltote gab es im vergangenen Jahr auf den Straßen des Bezirks, tweetet das Polizeipräsidium Unterfranken – und warnt.