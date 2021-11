Unterfrankens Intensivstationen am Limit

Wie in vielen Regionen Bayerns gehen auch in Unterfrankens Krankenhäusern langsam die Intensivbetten aus. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens müsse mit einer weiteren Zuspitzung der ohnehin bereits dramatischen Situation gerechnet werden, warnt die Regierung von Unterfranken. Nur noch vereinzelt würden deshalb Patienten aus noch stärker betroffenen Regionen Bayerns nach Unterfranken verlegt. Es könne jederzeit soweit sein, dass Unterfranken selbst Intensivpatienten in Krankenhäuser außerhalb Bayerns verlegen müsse.

Vor allem am Untermain sei die Lage laut einem Regierungssprecher "kritisch". Dort gebe es aktuell keine freien Intensivbetten, Patienten würden deshalb direkt nach Würzburg verlegt.

Aufnahmestopp in Schweinfurter Krankenhaus

Für das Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt hat Dr. Michael Mildner, der Ärztliche Leiter Krankenhauskoordinierung in der Region Main-Rhön, am Wochenende einen Aufnahmestopp verhängt, weil es dort keine verfügbaren Intensivbetten mehr gab. Außerdem wurde für das Krankenhaus Unterstützung durch Bundeswehr-Kräfte angefordert. Wie bereits in der zweiten und dritten Corona-Welle sollen die Soldatinnen und Soldaten das Pflegepersonal auf den Intensivstationen entlasten, beispielsweise durch Auffülltätigkeiten.

Pflegepersonal wird teilweise versetzt

Darüber hinaus werde in Einzelfällen Pflegepersonal dazu verpflichtet, in Krankenhäusern mit angespannter Personalsituation auszuhelfen, berichtet Mildner. So wurden bereits Pflegekräfte von den Haßberg-Kliniken in Ebern nach Haßfurt versetzt und von der Helios Ortho-Clinic in Hammelburg nach Bad Kissingen. Außerdem hat sich das Orthopädische Krankenhaus Schloss Werneck bereit erklärt, fünf Covid-Patienten vom Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus zu übernehmen. Mildner lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern in der Region Main-Rhön.

Aktuelle Lage in den unterfränkischen Krankenhäusern

Aktuell werden in Unterfranken 343 Covid19-Infizierte stationär behandelt, davon sind 86 auf der Intensivstation mit Beatmung und 16 ohne Beatmung. Dazu kommen 45 stationäre Verdachtsfälle. Die Bettenauslastung liegt bei 92 Prozent, davon sind 30 Prozent Covid-Patienten.