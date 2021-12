Unterfrankens Heilbäder wollen der Pandemie trotzen

Anders als einige Kurorte im Süden des Freistaats, können die unterfränkischen Heilbäder in Bad Kissingen oder Bad Brückenau bei Inzidenzwerten um die 500 weiterhin Kuren und Rehamaßnahmen anbieten. In Bad Bocklet, dem kleinsten der bayerischen Staatsbäder, rechnet man allerdings auch in diesem Winter wegen der Pandemie mit einem Besucherrückgang. Jammern wolle man aber nicht, sagt Kurdirektor Thomas Beck.

Investitionen in Bad Bocklet während der Pandemie

Bad Bocklet habe im vergangenen Jahr die unfreiwillige Ruhephase für weitreichende Baumaßnahmen genutzt. So seien allein 11 Millionen Euro in die Modernisierung des Kurhaushotels geflossen, dessen neuer Spa-Bereich künftig neue Gäste anlocken dürfte.

Hoteldirektor in Bad Bocklet hoffnungsvoll

Hoteldirektor Georg Sperrle verzeichnet aktuell zwar schon wieder kurzfristige Absagen, blickt aber auf einen erfolgreichen Sommer zurück. Besonders erfreulich war für Sperrle, dass alle Mitarbeitenden nach dem Lockdown aus der Kurzarbeit wieder zurückgekehrt seien. Die Buchungen für Weihnachten und den Jahreswechsel würden in diesem Winter zwar wieder niedrig ausfallen. Aber noch gebe es die Hoffnung, dank strenger Zugangsregeln überhaupt Gäste empfangen zu dürfen.

Rehaklinik trotz Corona gut ausgelastet

Optimistisch zeigt sich auch Bad Bocklets Bürgermeister Andreas Sandwall. Er weiß natürlich, wie sehr seine Marktgemeinde von den Kurgästen abhängig ist und sagt: "Wenn eines unserer drei wichtigsten Häuser Schnupfen hat, leidet der Ort an Lungenentzündung." Doch gerade die Rehaklinik, die in normalen Jahren für die Hälfte der 200.000 Übernachtungen sorgt, sei trotz Corona gut ausgelastet. Und so hofft Sandwall, dass Bad Bocklet auch im zweiten Corona-Winter mit einem blauen Auge davonkommt.