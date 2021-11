Unterfrankens Gesundheitsämter wollen Impfkapazitäten aufstocken

Die Impfquote in Bayern liegt aktuell etwas unter dem bundesweiten Durchschnitt: In Ganz Deutschland waren bis zum 12. November etwa 67 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Bayern liegt der Wert bei etwa 65 Prozent. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bereits angekündigt, dass Corona-Impfzentren in Bayern wieder aktiviert werden sollen. In Unterfranken bemühen sich auch die Gesundheitsämter darum, ein unbürokratisches Impfangebot zu schaffen.

MSP und Aschaffenburg wollen bis zu 500 Impfungen am Tag

Bis zu 500 Personen am Tag impfen – dieses Ziel haben sich zuletzt die Gesundheitsämter Main-Spessart und Aschaffenburg für ihre Impfzentren in Marktheidenfeld und Hösbach gesetzt. Dazu werden ab der kommenden Woche die Öffnungszeiten der Impfzentren ausgeweitet und entsprechend mit Personal ausgestattet.

Zusätzlich soll es mehr Impfaktionen in den Landkreisgemeinden geben. Der Landkreis Schweinfurt hat die Öffnungszeiten des Impfzentrums auf dem Schweinfurter Volksfestplatz und der Impfstelle in der Stadtgalerie bereits ausgeweitet. Beide Anlaufstellen sind Montag bis Freitag, jeweils von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.

Auch der Landkreis Würzburg will aufstocken

In Würzburg habe es bereits Gespräche zwischen Stadt und Landkreis gegeben, wie man die erwartete Nachfrage bedienen könne, teilt die für das Gesundheitsamt zuständige Pressesprecherin des Landratsamts mit. Momentan seien in Stadt und Landkreis drei dezentrale Impfstellen aktiv, in denen ohne Termin geimpft werden kann. Die beiden großen Impfzentren an der Würzburger Talavera und in Giebelstadt waren Ende September allerdings wegen der damals geringen Nachfrage geschlossen worden. Ein Engpass mit Impfstoff, wie er bereits aus dem Süden Bayerns gemeldet wurde, zeichnet sich in den unterfränkischen Impfstellen nach BR-Recherchen vorerst nicht ab.