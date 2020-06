Unterfrankens Freibäder dürfen wieder öffnen

Die Sommerzeit rückt immer näher und die Freibäder dürfen ab Montag endlich wieder öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass die Bäder sämtliche Hygiene-und Vorsichtsmaßnahmen erfüllen. Einige Betriebe in Unterfranken haben dafür schon einen Plan erstellt, den sie ab Montag umsetzen können. Andere Freibäder sind noch mitten in der Planung, und können ihr Freibad deshalb erst öffnen, wenn das Gesundheitsamt alle Sicherheitsvorkehrungen absegnet.

Welche allgemeinen Regelungen sind zu beachten?

Sowohl in der Warteschlange, als auch im Freibad ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Im Wartebereich soll zusätzlich ein Mundschutz getragen werden. Die Anzahl der möglichen Badegäste ist abhängig von der Größe des Freibads. Handkontakte sind zu vermeiden und jeder sollte seine Hände regelmäßig mit Seife waschen. Es werden keine Leihartikel, wie Badesachen, Bälle, Poolnoodles oder Ähnliches ausgegeben. Bevor die Gäste das Bad betreten können, sollen sie sich gründlich mit Seife oder Duschgel abduschen. Die Sammel-Umkleiden bleiben in den Freibädern geschlossen, nur die Einzel-Umkleiden können genutzt werden. Das Personal reinigt Flächen und Gerätschaften regelmäßig, dennoch sollten Besucher davon absehen, Dinge wahllos anzufassen.

Diese Freibäder bleiben vorerst geschlossen

Das Erlebnisbad in Haßfurt erarbeitet noch ein passendes System zur Erfassung der Anzahl der Besucher, sie hoffen aber ihre Tore am Donnerstag, dem 11. Juni, öffnen zu können.

In Kitzingen kann das Freibad auf der Mondseeinsel ebenfalls noch nicht am 8. Juni aufmachen. Nach Besprechungen mit dem Gesundheitsamt ist die Eröffnung für den 19. Juni geplant.

Das Freibad in Aschaffenburg arbeitet mit Hochdruck an der Wiedereröffnung, diese wird aber nicht vor Ende der Pfingstferien sein, da die Auflagen zu spät gekommen sind.

Im Landkreis Miltenberg öffnet das Erftalbad in Bürgstadt am Samstag, 13. Juni, und das Freibad in Miltenberg 14 Tage später zum 27. Juni. Hier ist der Besuch nur online buchbar, und es dürfen maximal sechs Personen pro Buchung eingetragen werden.

Diese Freibäder öffnen am 8. Juni

Das Freibad in Amorbach im Landkreis Miltenberg öffnet seine Tore mit reduzierten Öffnungszeiten täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr. Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Besuchern wird auf 250 Personen begrenzt, Kinder bis zum 14. Lebensjahr dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen ins Bad. Die Duschen werden nicht zur Verfügung stehen.

In Schweinfurt hat das Silvana Sport-und Freizeitbad ab 8. Juni täglich zu den gewohnten Öffnungszeiten offen. Sämtliche Hygienemaßnahmen gelten im Freibad, einige Attraktionen, wie die Sauna und das Hallenbad, bleiben weiterhin geschlossen.

Das Triamare-Freibad in Bad Neustadt hat ebenfalls täglich zu den gewohnten Zeiten offen. Die Halle inklusive Riesenrutsche und Sprungturm bleibt geschlossen.

Das Würzburger Dallenbergbad öffnet seine Tore zum 8. Juni täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr. Auch hier ist die Besucheranzahl begrenzt und alle Sicherheitsmaßnahmen werden für die Badegäste erkenntlich gemacht.