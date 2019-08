Unterfrankens Bezirkstagspräsident auf Sommer-Tour in Aschach

Auch in diesem Jahr bereist Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) auf seinen Sommer-Touren verschiedene Stationen in Unterfranken. Zum Start ist er in Schloss Aschach zu Gast. Die Anlage ist seit 1955 Eigentum des Bezirks und wird derzeit für rund 3,1 Millionen Euro aufwendig neugestaltet. Die Teilnehmer der Sommertour wollen sich heute ein Bild von den Bau- und Sanierungsarbeiten machen.

Bezirk saniert Schloss Aschach

Im Zuge der Umbauarbeiten bekommt unter anderem das Graf-Luxburg-Museum im Haupthaus des Schlosses ein neues Konzept. Es ist deshalb in dieser Saison geschlossen. Durch einen Aufzug sind die verschiedenen Stockwerke des denkmalgeschützten Schlosses nun barrierefrei zugänglich. Künftig sollen die Besucher auch direkten Zugang zu Wohnbereichen der früheren Grafenfamilie bekommen. Bisher konnten sie diese nur von der Türschwelle aus betrachten – quasi mit Sicherheitsabstand. Auch bis dato unzugängliche Bereiche wie die Schlossküche sollen erlebbar gemacht werden. Außerdem beherbergt das Schloss kostbare Sammlungen ostasiatischer und europäischer Kunst. Sie sollen künftig ebenfalls besser zur Geltung kommen.

Vom Schluss zum Museumsdepot

Nach der Schlossbesichtigung steht auf der Sommer-Tour des Bezirkstagspräsidenten auch noch ein Besuch des Aschacher Museumsdepots an. Dort lagern einige Objekte, die später ihren Platz im Museum bekommen. Zu den Museen Schloss Aschach des Bezirks Unterfranken gehören neben dem Graf-Luxburg-Museum noch ein Volkskundemuseum in der Museumsscheune und ein Schulmuseum.