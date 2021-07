Unterfrankens beste Pressefotos des Jahres 2020 gekürt

Mit fast 200 Bildern haben sich knapp 30 Fotografinnen und Fotografen aus ganz Unterfranken am Wettbewerb "Pressefoto Unterfranken 2020" beteiligt. Wie der Bezirk Unterfranken mitteilte, ging der erste Preis in der Kategorie "Foto des Jahres" an die Würzburgerin Silvia Gralla. Sie wurde für ihr Foto "Glas-Kuss" ausgezeichnet. Das Bild zeigt ein Schauspieler-Pärchen, das sich durch eine Glasscheibe voneinander getrennt auf der Bühne küsst. Laut Jury ist das Foto ein symbolhafter Ausdruck dafür, was die Corona-Pandemie für die Gesellschaft bedeutet. Gralla hat das preisgekrönte Foto während einer Aufführung von "Don Camillo und Peppone" des Würzburger Chambinzky-Theaters geschossen.

Preisverleihung wegen Corona verschoben

Normalerweise findet die Preisverleihung immer zum Jahresende statt. Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung verschoben werden. Unterfrankens Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel betonte in seiner Laudatio, dass das Corona-Jahr die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten immens erschwert habe. Doch der Pressefoto-Jahrgang 2020 sei trotz allem vielfältig und bunt gewesen.

Auszeichnung in acht Kategorien

Neben dem Foto des Jahres gab es weitere Auszeichnungen in den folgenden Kategorien:

"Orts-Geschichten" ("Alles ist gut, was man gerne tut..." von Björn Friedrich)

"Beste Serie" ("Hinter den Kulissen" von Thomas Obermeier)

"Nachwuchspreis" ("Narren-Kuss" von Daniela Kaiser)

"Unterfranken – Land und Leute" ("Vesperkirche" von Martina Müller)

"Umwelt & Energie" ("Vogelsterben" von Karl-Josef Hildenbrand)

"Sport" ("Zurück in die Zukunft" von Silvia Gralla)

"Kultur" ("Ausverkauft" von Martina Müller)

"Preis der Stadt Würzburg" ("Night of Light" von Silvia Gralla)

Pressefotopreis vor 25 Jahren von Rainer Reichert initiiert

In der Kategorie "Orts-Geschichten" wurde erstmals 2020 ein Preis verliehen. Dieser ging damals an Maria Goblirsch (München) in Erinnerung an ihren 2019 verstorbenen Bruder Rainer Reichert. Reichert hatte vor mehr als 25 Jahren den Wettbewerb "Pressefoto Unterfranken" ins Leben gerufen. Er war Redakteur bei der Zeitung Main-Echo, viele Jahre Vorsitzender des BJV-Bezirksverbandes und hatte beim Deutschen Journalisten-Verband jahrelang den Bundesfachausschuss Europa geleitet. Zudem lehrte er als Dozent für Medienrecht an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt.

Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Bayerischen Journalisten-Verband Mainfranken und dem Bezirk Unterfranken. Unterstützt wurde die diesjährige Preisverleihung unter anderem vom Bayernwerk, den Sparkassen Mainfranken (Würzburg), Schweinfurt und Aschaffenburg-Alzenau und der Stadt Würzburg sowie von Maria Goblirsch.