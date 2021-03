Unterfrankens Abgeordnete vier Jahre im Bundestag – Eine Bilanz

Die prominenteste unterfränkische Bundestagsabgeordnete ist Dorothee Bär. Die 43-jährige CSU-Politikerin aus Ebelsbach im Landkreis Haßberge sitzt seit bald 19 Jahren im Bundestag. Seit gut drei Jahren ist sie Staatsministerin im Bundeskanzleramt als Beauftrage der Bundesregierung für Digitalisierung. Sie selbst zieht eine positive Bilanz ihrer Arbeit. Politische Beobachter attestieren ihr jedoch, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern abgehängt werde. Die Internet-Versorgung auf dem Land hinke vielerorts immer noch hinterher, heißt es von Kritikern.

Wutrede von Dorothee Bär im Bundestag

Bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag zum Thema Meinungsfreiheit – beantragt von der AfD – ließ Bär in diesem Jahr aufhorchen: Mit einer bundesweit beachteten Wutrede, wie die AfD soziale Medien zur Hetze missbrauche. "Es ist, als würde Jack the Ripper sagen: Verbietet Messer! Das ist wirklich an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Sie und Ihre Verbündeten sind diejenigen, die das Gift in alle Netzwerke träufeln lassen", sagte sie.

Bär hielt ihre Rede an dem Tag, an dem das Urteil gegen den Mörder des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gesprochen werden sollte. An die Abgeordneten der AfD gewandt sagte sie: "Für mich haben Sie mitgeschossen!"

Klares Statement gegen Rassismus und AfD-Kritik

Dann wich Dorothee Bär von ihrem Redemanuskript ab: "Sie meinen es nicht ernst mit dem Einsatz für die Demokratie. Sie bringen es noch nicht einmal fertig, wenn hier in diesem Raum Reden gehalten werden, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Schauen Sie doch einmal, was gestern hier im Parlament passiert ist: Hier sind Holocaust-Überlebende und sie bringen es nicht fertig, aufzustehen, zu klatschen und zu sagen ‚Nie wieder‘. Das schaffen Sie einfach nicht an der Stelle", so die klare Kritik an der AfD.

Klaus Ernst, der oberbayerische Gewerkschaftler für Unterfranken

Klaus Ernst sitzt seit gut 15 Jahren für Die Linke im Wahlkreis Schweinfurt im Bundestag. Der gebürtige Münchner kommt aus der Gewerkschaftsbewegung. Viele Jahre war Ernst Bevollmächtigter der IG Metall in Schweinfurt und machte sich einen Namen als Mann der klaren Worte. Er zeigte sich als geschickter Verhandler, wenn es darum ging, Arbeitsplätze zu sichern.

Umdenken beim Corona-Impfstoff gefordert

Mit der Wirtschaft und mit sozialen Ungleichgewichten in der Arbeitswelt setzt er sich auch im Bundestag auseinander. Ein Mann der klaren Worte ist er geblieben. Bei einer Rede in diesem Jahr sagte er: "Es ist eine dramatische Lage. Der Wirtschaftsbericht macht es nur zum Teil deutlich. Wir haben drei Prozent Wachstum prognostiziert. Wir wissen, dass wir täglich viel Geld für den Lockdown brauchen. Nur durch ein rasches Impfen von 70 Prozent der Bürger können wir diese Pandemie bekämpfen."

Problem: Zu wenig Impfstoff

Klaus Ernst machte die Probleme bei den bislang zu geringen Impfstofflieferungen bei den Patentrechten aus. An Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt sagte er: "Die sonst richtigen Regeln der freien Marktwirtschaft richten sich jetzt gegen die Interessen der Menschheit. Ich appelliere an Sie: Setzen Sie bitte diese Regelung zum Patentschutz aus und greifen Sie ein in die Vergabe von Lizenzen."

Zwölf Abgeordnete aus Unterfranken im Bundestag

Neben Dorothee Bär, Manuela Rottmann und Klaus Ernst sitzen neun weitere Bundestagsabgeordnete im Deutschen Bundestag:

Für den Wahlkreis Aschaffenburg: Andrea Lindholz (CSU) und Karsten Klein (FDP)

Für den Wahlkreis Bad Kissingen: Sabine Dittmar (SPD)

Für den Wahlkreis Main-Spessart: Alexander Hoffmann (CSU) und Bernd Rützel (SPD)

Für den Wahlkreis Schweinfurt: Anja Weisgeber (CSU)