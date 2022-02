Unterfranken zu Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen bereit

Nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine hat Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) das Vorgehen scharf verurteilt. "Der Überfall Russlands auf seinen friedlichen Nachbarn Ukraine ist der eklatante Bruch des Völkerrechts", sagte der Rathauschef am Freitag. Was die Menschen in der Ukraine angeht, äußerte sich Schuchardt folgendermaßen: "Es bedarf jetzt einer breiten Unterstützung, um die absehbare humanitäre Katastrophe abzuwenden."

Würzburg bereitet Aufnahme von Flüchtlingen vor

"Die Stadt Würzburg bereitet sich bereits jetzt auf den Fall vor, Flüchtlinge aufzunehmen, die auf Grund von Krieg und Vertreibung aus der Ukraine fliehen", erklärte Schuchardt, denn die unmittelbaren Nachbarn werden dies alleine nicht können. Auch hier sei tätige Solidarität gefragt." Die Kriegshandlungen in dem Land verurteilte der Oberbürgermeister zutiefst: "Mit der Invasion wird die territoriale Unversehrtheit eines freien und souveränen Staates verletzt, unschuldige Menschen kommen zu Tode oder müssen um ihr Leben fürchten. Unsere Solidarität gilt den Menschen vor Ort als auch denen, die bereits flüchten mussten."

Landkreis Würzburg zieht mit

Der Würzburger Landrat Thomas Eberth ist entsetzt über die sich überschlagenden Meldungen aus den ukrainischen Krisengebieten. Deutsche Landkreise und Städte bereiten sich darauf vor, Geflüchtete aufzunehmen – so auch der Landkreis Würzburg. Am Freitagnachmittag gründete Eberth eine Lenkungsgruppe am Landratsamt Würzburg, die eine mögliche Aufnahme von Geflüchteten koordinieren soll. "Um einen koordinierten und geordneten Ablauf des möglichen Szenarios vorzubereiten, ist diese Zusammenarbeit besonders wichtig. In die Planungen steigen wir bewusst sehr früh ein, um bestmöglich auf eine Migrationsbewegung vorbereitet zu sein", sagte Landrat Eberth.

Untermain bereit, ukrainische Geflüchtete zu beherbergen

Auch in Stadt und Landkreis Aschaffenburg und im Landkreis Miltenberg ist man zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit. "Wir stehen den Menschen bei", so Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Büpndnis 90/Die Grünen) in einer Pressemitteilung. Der Landkreis Miltenberg bereitet sich aktuell in einem Krisenstab auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Die Vorbereitungen und Prüfung der Kapazitäten sind bereits angelaufen.

Die Stadt Aschaffenburg hat sich ebenfalls klar positioniert: Man sei bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, so Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) gegenüber dem BR. Wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden können, sei aktuell noch unklar. Das müsse im nächsten Schritt vom Sozialamt der Stadt Aschaffenburg geprüft werden, erst danach könne man genaue Zahlen nennen. Ähnlich schaut es auch im Landkreis Aschaffenburg aus: "Wir sind uns unserer humanitären Verantwortung gegenüber den Menschen in der Ukraine bewusst", so Aschaffenburgs Landrat Alexander Legler. Man sei bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, sollte der Landkreis Aschaffenburg von der Regierung von Unterfranken angefragt werden, so der Landrat auf BR-Anfrage. Welche Kapazitäten zur Verfügung stehen, wird aktuell geprüft.