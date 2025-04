Unterfranken: Wie die Feuerwehr einen Waldbrand verhinderte

Mit einem Großeinsatz hat die Feuerwehr im unterfränkischen Mittelsinn brennendes Gras und Büsche gelöscht. Ihr gelang es, zu verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Waldstück übergriffen, wie die Kreisbrandinspektion Main-Spessart mitteilte. Ursächlich war vermutlich ein Feuer, das ein Landwirt entfacht hatte und das außer Kontrolle geraten war.

Einsatzkräfte mussten Brandort suchen

​Gegen 11.30 Uhr sei die Feuerwehr am Samstag von der Integrierten Leitstelle alarmiert worden; da jedoch kein Rauch sichtbar gewesen sei, hätten die Einsatzkräfte den Brandort zunächst suchen müssen, hieß es von der Kreisbrandinspektion. Auch die Anfahrt zu der brennenden Freifläche fernab befestigter Wege, sei "herausfordernd" gewesen. Über eine 300 Meter lange Schlauchleitung von der Sinn und mithilfe von Tanklöschfahrzeugen transportierten die Einsatzkräfte das Löschwasser zu dem rund 1.000 Quadratmeter großen Brandort auf einer Freifläche.

Der Brand war laut Kreisbrandinspektion durch ein offenes Feuer ausgelöst worden, das ein Landwirt trotz der anhaltenden Trockenheit offenbar entzündet hatte. Die Flammen hätten sich so schnell ausgebreitet, dass der Landwirt sie nicht mehr selbst eindämmen konnte. Die Situation sei "außer Kontrolle" geraten.

Das empfiehlt die Kreisbrandinspektion

Die Kreisbrandinspektion appelliert, verantwortungsvoll mit offenem Feuer umzugehen. Gerade in und an Wäldern gelte: kein offenes Feuer, keine brennenden Zigaretten und keine sorglose Entsorgung von Glut oder Asche. Jede Unachtsamkeit könne fatale Folgen haben. Neben Feuerwehren aus dem Landkreis Main-Spessart waren auch das Bayerische Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und die Polizei in den Großeinsatz eingebunden.

Trockenheit und ihre Folgen

Die Trockenheit der vergangenen Tage hatte in Bayern zwischenzeitlich dafür gesorgt, dass die Waldbrandgefahr in Teilen des Freistaats auf vier von fünf stieg. Am Sonntag war sie allerdings laut Deutschem Wetterdienst bereits auf maximal Stufe drei gefallen. Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) rief zuletzt zur Vorsicht auf.

Mit Informationen von dpa.