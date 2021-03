Unterfranken: Weniger Kriminalität aufgrund von Corona

Im Jahr 2020 gab es laut der Sicherheitsbilanz des Polizeipräsidiums Unterfranken in mehreren Bereichen ein Zehn-Jahres-Minimum. In folgenden Bereichen gingen die Straftaten im Jahr 2020 deutlich zurück: Einfache Körperverletzung (insgesamt 4.138 Fälle – 6,4 Prozent weniger als im Vorjahr), Straßenkriminalität (8.415 Fälle – 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr) und Wohnungseinbrüche (327 Fälle – 8,7 Prozent weniger als im Vorjahr).

Deutlich mehr Fälle von Subventionsbetrug

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es laut Polizeipräsidium Unterfranken allerdings auch Bereiche, in denen die Kriminalität zugenommen hat. Hier steht an erster Stelle der Subventionsbetrug. Darunter fallen Delikte, bei denen beispielsweise durch falsche Angaben oder Dokumente unberechtigterweise staatliche Subventionen in Anspruch genommen wurden. Die Zahl der Subventionsbetrüge ist im vergangenen Jahr insgesamt von zwei auf 44 Delikte gestiegen. In 36 der Fälle wurden falsche Angaben gemacht oder staatliche Subventionen im Zusammenhang mit Covid-19 gleich mehrmals beantragt.

Polizei spricht von wachsender Internet-Kriminalität

Auch im Bereich Internetkriminalität gab es mehr Straftaten als im Vorjahr. Die unterfränkische Polizei verzeichnete einen Anstieg von 13,8 Prozent. Insgesamt wurden 243 Delikte gezählt - von Warenbetrug bis hin zu Kinderpornografie. Im Bereich Warenbetrug wurden auch vermehrt Delikte im Zusammenhang mit Hygieneartikeln wie FFP2-Masken registriert. Es kam beispielsweise vor, dass gefälschte Masken verkauft wurden oder bereits bezahlte Ware nicht vollständig oder gar nicht ankam, so die Polizei.

Telefon-Betrüger nutzten Corona-Pandemie

Auffällig war im Jahr 2020, dass durch die Corona-Pandemie auch neue Versionen des sogenannten Callcenter-Betrugs entstanden sind. Straftäter gaben sich laut Polizei beispielsweise als Arzt aus und verlangten Geld für Medikamente zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. In den vergangenen Jahren hätten sich die Straftäter dagegen eher als Polizeibeamte oder Verwandte ausgegeben, so die Polizei.

Mehr politisch motivierte Straftaten als 2019

Laut Polizeibilanz war außerdem zu beobachten, dass die Zahl politisch motivierter Delikte gestiegen ist. Mit insgesamt 76 Delikten mehr wurde im Vergleich zu 2019 ein Anstieg von 22,1 Prozent festgestellt. An erster Stelle werden Delikte aus dem "nicht zuzuordnenden Bereich" aufgeführt. Das sind etwa Straftaten von Reichsbürgern mit Drohbriefen an verschiedene Personen. Aber auch Straftaten von sogenannten Corona-Leugnern gehören dazu, die beispielsweise unrichtige Gesundheitsdokumente ausgestellt haben. Bei den politisch motivierten Delikten gab es auch Veränderungen bei den Straftaten von Rechtsradikalen. So gibt es laut Polizeipräsidium Unterfranken weniger Propaganda, aber mehr Volksverhetzung vor allem im Bereich des Antisemitismus.

Jugendliche verbreiten oft pornografische Inhalte

Während die Zahl der Gewalt-Straftaten abnahm (insgesamt 16 Delikte) gab es einen starken Anstieg im Bereich pornografischer Schriften. Mit insgesamt 288 Delikten ist hier eine Zunahme von 88 Prozent zu verzeichnen. Täter sind laut Polizeipräsidium Unterfranken dabei vor allem Kinder und Jugendliche, die etwa über Messenger-Dienste oder Soziale Medien pornografische Inhalte verbreiten.

Häusliche Gewalt während des Lockdowns nicht angestiegen

Die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ist 2020 im Vergleich zu 2019 fast konstant geblieben. Insgesamt gab es 1.868 Delikte – das sind vier weniger als im Vorjahr. Insgesamt ist das Polizeipräsidium Unterfranken mit der Sicherheitsbilanz für 2020 zufrieden, denn die Aufklärungsquote der Straftaten sei mit über 72 Prozent auf ein historisches Hoch gestiegen. Außerdem blieb die Gesamtzahl der Straftaten in Unterfranken mit unter 50.000 Taten erneut unter der historischen Marke, die im 2019 erstmals unterschritten worden war, so das Polizeipräsidium Unterfranken.