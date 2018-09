Unterfranken: Weniger Arbeitslose im September

Wie aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht hervorgeht, waren in Unterfranken im September 987 Menschen ohne Arbeit als vor einem Monat und 1.060 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank von 2,9 Prozent im August auf aktuell 2,7 Prozent.

Im September ist es üblich, dass die Zahl der Arbeitslosen zurückgeht. Der Grund sind Jugendliche und junge Erwachsene, die nach einigen Wochen der Arbeitslosigkeit im Sommer eine Ausbildung beginnen oder eine weiterführende Schule besuchen.

Über 1.000 Arbeitslose Weniger als im September 2017

Für erfreulich hält der Chef der bayerischen Direktion der Bundesagentur für Arbeit, Ralf Holtzwart, dass in Unterfranken die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. Im Vergleich zum September 2017 ist die Zahl der Menschen ohne Arbeit um 1.060 zurückgegangen. "Hier sieht man, dass die gute Entwicklung anhält und die Nachfrage nach Beschäftigung ungebrochen hoch ist", sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk.

Relativ hohe Arbeitslosenquote in Schweinfurt

Beim Blick auf die Arbeitslosenquoten zeigen sich in Unterfranken dennoch große regionale Unterschiede: So ist sie im Landkreis Main-Spessart mit 1,8 Prozent am niedrigsten. Die Stadt Schweinfurt verzeichnet mit 5,9 Prozent sowohl für Unterfranken als auch für Bayern die höchste Arbeitslosenquote.