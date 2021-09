Unterfranken vor der Bundestagswahl

Es ist das Ende der "Ära Merkel": Am 26. September ist Bundestags-Wahl. Aktuell ist Unterfranken mit zwölf Abgeordneten im Bundestag vertreten. Bei der Wahl 2017 waren die fünf Direktmandate der fünf unterfränkischen Wahlkreise an CSU-Abgeordnete gegangen. Die übrigen sieben unterfränkischen Vertreter schafften es über die jeweiligen Landeslisten der Parteien nach Berlin. Doch wie sieht es bei der Wahl in diesem Jahr aus?

Aktuelle Abgeordnete aus Unterfranken treten wieder an

Fest steht jedenfalls: Die zwölf derzeitigen Mitglieder des Bundestags (MdB) aus Unterfranken wollen es auch in den kommenden Bundestag schaffen. Zwar rechnen viele damit, dass die aktuellen Abgeordneten aus Unterfranken weitere vier Jahre im Bundestag bleiben. Dennoch gibt es auch junge Politiker, die ihre Region in Berlin vertreten wollen und neben vermeintlich "alte Hasen" Chancen haben könnten.

Wahlkreis Würzburg: Kein AfD-Direktkandidat

Im Wahlkreis Würzburg treten 2021 insgesamt zehn Direktkandidaten an. Drei Würzburger Vertreter sitzen bereits im Bundestag und möchten vier weitere Jahre dranhängen: Paul Lehrieder (CSU) ist seit 2005 MdB, will aber anders als seine Unions-Kollegin Angela Merkel im Bundestag bleiben. Neben Lehrieder sind auch Andrew Ullmann (FDP) und Simone Barrientos (Die Linke) für Würzburg im derzeitigen Bundestag. Für die SPD möchte es Freya Altenhöner nach Berlin schaffen, der Wahlkreisabgeordnete der Grünen ist Sebastian Hansen. Der Würzburger AfD-Direktkandidat wurde nicht zur Wahl zugelassen, Grund war ein Formfehler.

Schweinfurt/Kitzingen: Zwei MdB mit viel Konkurrenz

Der Wahlkreis Schweinfurt umfasst nicht nur Stadt und Landkreis Schweinfurt, sondern auch den Landkreis Kitzingen. Dort sind für die kommende Wahl sogar zwölf Direktkandidaten zugelassen. Derzeit sitzen schon Anja Weisgerber (CSU) und Klaus Ernst (Die Linke) im Bundestag, Weisgerber seit 2013 und Ernst seit 2005. Beide treten auch in diesem Jahr wieder an. Die übrigen Bundestags-Parteien schicken im Wahlkreis Schweinfurt Markus Hümpfer (SPD), Nicolas Lommatzsch (Die Grünen), Bernd Schuhmann (AfD) und Daniel Stark (FDP) als Direktkandidaten ins Rennen.

Aschaffenburg: "Newcomer" tritt für die Grünen an

Noch mehr Direktkandidaten gibt es im Wahlkreis Aschaffenburg: 14 Politiker wollen es hier über ein Direktmandat in den Bundestag 2021 schaffen. Andrea Lindholz (CSU) und Karsten Klein (FDP) sind die beiden dortigen Vertreter, die in der vergangenen Legislaturperiode auf Bundesebene politisch vertreten waren und es bleiben möchten. Für die SPD steht im Wahlkreis Aschaffenburg Tobias Wüst als Direktkandidat zur Wahl, für die AfD Jörg Baumann und für Die Linke Florian Hofmann. Neu in den Bundestag will auch der 1998 geborene Niklas Wagener. Der Newcomer möchte für die Grünen nach Berlin und könnte das zumindest über die Landesliste tatsächlich schaffen. Er steht dort auf Listenplatz 14.

Main-Spessart/Miltenberg: Traditionell gute Chancen für CSU

Die Landkreise Miltenberg und Main-Spessart bilden den Wahlkreis Main-Spessart. Aus diesem Wahlkreis hat es 2017 Alexander Hoffmann (CSU) als Direktkandidat in den Bundestag geschafft, wie auch bereits 2013. In diesem Wahlkreis hat bisher immer der Direktkandidat der CSU gewonnen. 2017 hat es auch Bernd Rützel (SPD) für den Wahlkreis in den Bundestag geschafft, er zog über die Landesliste ein. Beide, Hoffmann und Rützel, stehen 2021 wieder zur Wahl, neben ihnen acht weitere Direktkandidaten, darunter Armin Beck (Die Grünen), René Jentzsch (AfD), Werner Jannek (FDP) und Andreas Adrian (Die Linke).

"Frauenpower" aus Bad Kissingen/Rhön-Grabfeld/Haßberge

Last but not least: Der Wahlkreis Bad Kissingen. Er gilt als "Groß-Wahlkreis" in Unterfranken, denn er umfasst die Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge. Die wohl bundesweit bekannteste Kandidatin aus diesem Wahlkreis ist Dorothee Bär (CSU). Sie ist derzeit Staatsministerin für Digitales. Aber auch zwei weitere Politikerinnen aus dem Wahlkreis Bad Kissingen sind bereits auf Bundesebene vertreten: Über die Landeslisten schafften es 2017 Sabine Dittmar (SPD) und Manuela Rottmann (Die Grünen) nach Berlin. Letztere als damals einzige unterfränkische Vertreterin der Grünen. Neben Bär, Dittmar und Rottmann treten im Wahlkreis Bad Kissingen noch acht weitere Direktkandidaten an. So etwa Freia Lippold-Eggen (AfD), Karl Graf von Stauffenberg (FDP) und Claus Scheeres (Die Linke).