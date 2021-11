Unterfranken: Viele Impfzentren müssen nicht reaktiviert werden

Nach dem Plänen des geschäftsführenden Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) sollen regionale Impfzentren bundesweit wieder aktiviert werden. In Unterfranken wurden mehrere erst gar nicht geschlossen. So waren die in den Landkreisen Aschaffenburg, Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Miltenberg und Schweinfurt durchgehend in Betrieb.

Impfzentren am Untermain warten auf Entscheidung vom Freistaat

Am Untermain müssen die Impfzentren nicht neu aufgebaut werden, denn der Betrieb in Miltenberg und Hösbach ist die ganze Zeit weitergelaufen. Wegen der geänderten bayerischen Impfstrategie wurden die Kapazitäten aber stark gekürzt. In Miltenberg sind statt bis zu 1.200 Impfungen pro Tag beispielsweise nur noch knapp 100 möglich. In Hösbach hat das Impfzentrum sogar nur von Donnerstag bis Samstag geöffnet. Auf den Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Impfzentren wieder zu aktivieren würde man sowohl in Miltenberg als auch in Hösbach erstmal nicht reagieren und abwarten wie der Freistaat damit umgeht. Es läuft also erstmal alles so weiter, wie bisher.

Laut Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf sei das Impfzentrum in Miltenberg täglich komplett ausgelastet. Sehr viele Menschen würden das Angebot nutzen. Vor allem weil es bei den Hausärzten nach wie vor zu Engpässen kommt. In Hösbach sieht es ähnlich aus. Das Angebot werde gut genutzt, so das Landratsamt Aschaffenburg. Der Fokus des Impfzentrums liegt dabei auf den Erst- und Zweitimpfungen. Und geimpft werden vorrangig Menschen, die in Stadt und Landkreis Aschaffenburg leben und arbeiten.

Schweinfurter Impfzentrum verlängert Öffnungszeiten

Wegen der angespannten Corona-Lage ist das Impfzentrum auf dem Schweinfurter Volksfestplatz ab Mittwoch außer am Wochenende und an Feiertagen täglich geöffnet. Der Kapazitätserhöhung hat das Ministerium für Gesundheit und Pflege jetzt zugestimmt. Erste Ansprechpartner für die Corona-Schutzimpfung sollen weiterhin die Haus- und Betriebsärzte bleiben. Die Stadt und das Landratsamt Schweinfurt hatten aufgrund der erneut angespannten Situation beim zuständigen Ministerium eine Erhöhung der Impfkapazitäten beantragt. Die Impfangebote in Schweinfurt waren nach Angaben der Stadt zuletzt stark ausgelastet, die Nachfrage so hoch, dass sich lange Warteschlangen vor dem Impfzentrum und der Stadtgalerie bildeten.

Auch der „Impfladen“ in der Stadtgalerie bleibt weiter geöffnet und wird um den Öffnungstag Mittwoch erweitert. Damit bestehen ab Mittwoch zwei parallele stationäre Impfangebote, die beide wie folgt geöffnet sind: Impfzentrum sowie „Impfladen“ haben nun von Montag bis Freitag, jeweils von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Dennoch bitten Stadt und Landratsamt Schweinfurt alle Impfwilligen, sich direkt bei Ihrem Hausarzt um eine Impfung zu bemühen.

Betrieb im Impfzentrum in Kitzingen läuft weiter

In Kitzingen besteht das Impfzentrum auf dem ehemaligen Kasernengelände weiterhin. Aktuell als Impf- und Testzentrum. Zweimal wöchentlich wird derzeit geimpft. Wie es dort nun weitergeht, will das Landratsamt entscheiden, sobald die Vorgaben aus dem Ministerium da sind.

MSP-Impfzentrum nun in Marktheidenfeld

Im Landkreis Main-Spessart ist das Impfzentrum kürzlich umgezogen: von der Lohrer Spessarttorhalle ans Klinikum Marktheidenfeld. Dort seien täglich bis zu 160 Impfungen problemlos möglich, heißt es aus dem Landratsamt. Sofern erforderlich könnte die Kapazität auf etwa 500 Impfungen am Tag aufgestockt werden.

Impfzentrum des Landkreises Haßberge ebenfalls aktiv

Der Landkreis Haßberge lässt sein Impfzentrum in Königsberg weiter in Betrieb. Seit dem 1. Oktober ist es an dem neuen Standort. Davor gab es in Hofheim und Zeil zwei Impfzentren für den Landkreis Haßberge. Das Impfzentrum in Königsberg ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Dort ist Impfen ohne Termin und Registrierung möglich. Wer aber Wartezeiten umgehen möchte, sollte vorher telefonisch oder online einen Termin vereinbaren.

Impfungen im Impfzentrum Bad Kissingen gehen weiter

Im Impfzentrum in Bad Kissingen wurden die Öffnungszeiten der steigenden Nachfrage angepasst. Aktuell ist das Impfzentrum freitags von 12.00 bis 20.00 Uhr sowie samstags von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Was die Erweiterung der Öffnungszeiten angeht, wartet das Landratsamt Bad Kissingen auf entsprechende Vorgaben des Ministeriums. Zusätzlich macht ein Impfbus jeden Donnerstag an einem Ort im Landkreis Halt.

Impfzentren im Raum Würzburg nicht mehr in Betrieb

Seit Ende September ist in Stadt und Landkreis Würzburg Schluss. Die Impfzentren auf der Talavera und am Flugplatz Giebelstadt haben geschlossen. Geimpft wird aber weiterhin – und das gut sichtbar: Lange Schlangen bilden sich jetzt regelmäßig etwa bei den Impfsprechstunden am Würzburger Grafeneckart. Wie jedoch in Zukunft verfahren wird, das muss noch entschieden werden, heißt es aus dem Landratsamt.