Unterfranken: Solidarität und Friedensgebete für die Ukraine

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die Menschen in Unterfranken tief verunsichert. Zusammen mit hier lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern wollen sie ein Zeichen der Solidarität setzen und sich für Frieden engagieren. Dazu sind am Freitag und am Wochenende im Regierungsbezirk mehrere Aktionen geplant.

Friedensgebete im Würzburger Dom und anderswo

So gibt es etwa am Freitag um 19 Uhr im Würzburger Kiliansdom ein ökumenisches Friedensgebet, in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft Sant'Egidio. Dem Bistum Würzburg zufolge sind weitere Konfessionen angefragt. Ebenfalls am Freitag ist in der Heilig-Geist-Kirche in Schweinfurt um 18 Uhr eine Kreuzwegandacht geplant.

Die russisch-orthodoxe Kirchengemeinde in Würzburg wird in ihren Gottesdiensten am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr in der Don-Bosco-Kirche für Frieden in der Ukraine beten. Das sagte der zuständige Priester Vladimir Bayanov auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine herrsche in seiner Gemeinde Ratlosigkeit. Die russisch-orthodoxe Kirchengemeinde in Würzburg hat laut Bayanov zwischen 300 und 500 Mitglieder, die aus Russland und der Ukraine stammen.

Von Menschenkette in Ebern soll Signal ausgehen

Die Initiative "Ebern ist bunt" hat für Sonntag um 15 Uhr auf dem Markplatz zu einer "Menschenkette für den Frieden" aufgerufen. Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann schreibt, dass nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine mit stillem Protest unter anderem auf die demokratischen Werte hingewiesen werden soll. Die Menschenkette soll auf dem Gehweg vom Marktplatz bis zum Grauturm und zurück führen.

Gedenken an die Menschen in der Ukraine

Schon am Donnerstag gab es in Würzburg und an vielen anderen Orten solche Gebete, Demonstrationen oder Solidaritätsaktionen. Als optische Solidaritätsbekundung wurden etwa auch Gebäude oder Sehenswürdigkeiten in den ukrainischen Farben blau und gelb angestrahlt, vom Rathaus in Volkach im Landkreis Kitzingen bis hin zum Brandenburger Tor in Berlin.