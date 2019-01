Unterfranken: Schöner Winter auch ohne viel Schnee

Das Ehepaar Scheider aus Johannesberg bei Aschaffenburg erholt sich gerne in Sauna, Therme und Salzgrotte. Die beiden brauchen definitiv keinen Schnee im Winter, um sich sinnvoll zu beschäftigen. Im Gegenteil, sie stehen dem Ski&Rodel-Hype sogar eher kritisch gegenüber. "Wenn man vom Flachland für drei Tage in die Alpen fährt , ist das ökologischer Schwachsinn. Das machen Millionen", sagt er.

Wintergolf oder Lakefleisch-Grillen im Wald

Da ist es dann doch deutlich sinnvoller, sich winterliche Freizeit-Alternativen zu suchen, die auch ganz ohne Schnee auskommen. Klaus Wolf aus Aschaffenburg hat das definitiv getan. Früher, da war er regelmäßig zum Skifahren in den Bergen. Jetzt hat er die Skistöcke gegen den Schläger ausgetauscht und geht seinem Hobby auch in der kalten Jahreszeit nach. In Niedernberg. Und wenn er mal nicht Winter-Golf spielt, dann genießt er eine kulturelle Besonderheit, die es vor allem hier rund um den Spessart gibt. Das Lakefleisch-Grillen.

"Das hat nur einen Sinn, wenn es wirklich kalt ist, und das Lagerfeuer und das Fleisch müssen gut gemacht sein. Und dann ein bisschen Musik, das ist jedes Jahr ein Highlight in unserer Firma. Wir machen das mit 40 bis 50 Leuten im Wald im Spessart." Klaus Wolf

Wer das noch nicht kennt: Menschen treffen sich irgendwo im Wald, stehen stundenlang um ein Lagerfeuer herum und genießen dann das in Zeitungspapier oder Alufolie eingewickelte und in der Glut gegarte Fleisch. Meist in Salzlake eingelegter Schweinekamm, mit Zwiebeln und Gewürzen verfeinert.

Kneipentour in Aschaffenburg

Es geht aber auch anders. Ein bi-kulturelles Paar - sie aus München, er aus Aschaffenburg - zieht an den kalten Tagen durch die Kneipen von Aschaffenburg. Da es kalt ist, muss man sich beim Stadtspaziergang ohnehin regelmäßig aufwärmen.

Handarbeiten gegen die Kälte

Auch Cornelia Fetzer sorgt für Wärme - gerade wenn es draußen klirrend kalt ist. Sie hat ein altes Hobby wiederentdeckt und versorgt die Menschen in ihrer Umgebung mit Selbstgestricktem. Für eine verfrorene Freundin macht sie gerade eine Patchworkdecke.

Spaziergang mit dem Mops

Ein kleines Mädchen scheut das Schmuddelwetter nicht und ist mit einem Mops beim Spaziergang in den Weinbergen in Erlenbach am Main. Leider gehört der Hund nicht ihr, sagt sie: "Mir ist es egal, ob es schneit oder nicht, denn ich wünsche mir so sehr einen Mops. Dieser hier ist gar nicht meiner, der gehört einer Bekannten. Das war nämlich ein Weihnachtsgeschenk meiner Mutter, dass ich einmal mit dem spazieren gehen darf."

Der Winter kommt schon noch

Auch ein Winter ohne oder nur mit wenig Schnee kann also glücklich machen. Und für die, die dann doch gar nicht ohne Schnee auskommen wollen: Die Skilift-Betreiber im Spessart sind ganz guter Dinge, dass noch im Januar ausreichend Schnee fallen wird, um dann doch auch hier ganz kurz mal echten Wintersport betreiben zu können.