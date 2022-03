Unterfranken: Kaum geflüchtete Ukrainer arbeitssuchend gemeldet

Kein Ansturm von Geflüchteten aus der Ukraine auf den Arbeitsmarkt in Unterfranken. Das melden die Arbeitsagenturen Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt nach Anfragen von BR24. Bis zum 27. März hat die Regierung von Unterfranken insgesamt etwa 7.700 ukrainische Flüchtlinge registriert. Davon hat sich bislang etwa ein Dutzend als arbeitssuchend gemeldet, heißt es von den Arbeitsagenturen.

Wunsch nach Schutz und Sicherheit in Deutschland

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aschaffenburg, Mathilde Schulze-Middig, wundert das nicht: "Es kommen überwiegend Frauen, Kinder und ältere Menschen aus einer furchtbaren Kriegssituation. Ihr Wunsch ist erstmal hier Schutz und Sicherheit zu finden. Die Frage nach Arbeit ist da erstmal zweitrangig." Auch von den Unternehmen am bayerischen Untermain kämen aktuell keine speziellen Anfragen beim Arbeitgeberservice zu Geflüchteten aus der Ukraine.

Humanitäre Hilfe für ukrainische Geflüchtete vordergründig

Es sei allen bewusst, dass zunächst die humanitäre Hilfe im Vordergrund stehe. Auch vom Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Würzburg, Wolfgang Albert, heißt es, vor einer Arbeitsaufnahme müsse zunächst die Betreuung der Menschen sichergestellt werden. Auch die mangelnden Sprachkenntnisse würden eine Arbeitsaufnahme als Fachkraft erschweren. "Vor diesem Hintergrund werden vermutlich viele Ukrainer zunächst nur unter ihrer Qualifikation, also im Helferbereich, arbeiten können", so Albert.

Voraussetzung dafür, dass Menschen aus der Ukraine in Deutschland arbeiten dürfen, ist der Aufenthaltstitel "vorübergehender Schutz" nach §24 AufenthG. Den erteilten die örtlichen Ausländerbehörden bei der Registrierung der Menschen. Der Titel berechtigt zum Zugang zu verschiedenen Leistungen und umfasst auch eine Beschäftigungserlaubnis. Viele Geflüchtete nutzen gerade noch die sogenannte "Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung" des Bundesinnenministeriums. Diese erlaubt es ihnen, sich zunächst für 90 Tage visumsfrei in Deutschland aufzuhalten. Damit ist eine Beschäftigung aber nicht erlaubt.

Experten unsicher bei Auswirkungen auf Fachkräftemangel

Ob Geflüchtete aus der Ukraine mittelfristig oder langfristig den Fachkräftemangel in Unterfranken abmildern können, ist noch sehr fraglich. Und das trotz deren in der Regel hohen allgemeinen Bildungsstands. Sowohl die Arbeitsagenturen, als auch die Handwerkskammer Unterfranken und die Industrie-und Handelskammern geben zu bedenken, dass keiner wisse, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern werde. Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aschaffenburg, Mathilde Schulze-Middig, meint, viele Menschen seien nicht hierhergekommen, um zu bleiben, wollen so schnell wie möglich zurück in die Heimat. Ihnen gehe es nicht um eine langfristige Perspektive in Deutschland.

Unterfränkische Handwerkskammer sieht Potenzial in der Branche

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Unterfranken, Ludwig Paul, sagte auf BR24-Anfrage: "Die Rolle der Geflüchteten aus der Ukraine in dem langfristigen, vielschichten Prozess des Fachkräftemangels, ist derzeit noch nicht überschaubar und sollte im Moment auch nicht Ziel unserer Überlegungen sein." Trotzdem sieht Paul gerade auch im Handwerksbereich Potential für die Menschen, die erstmal einen Job suchen. Hier habe man sich auch schon in früheren Zuwanderungswellen offen und unvoreingenommen gezeigt: "Im Handwerk zählt nicht wo du herkommst, sondern was Du leistest", so Paul. Auch Schulze-Middig sieht trotz allem Möglichkeiten für die Geflüchteten, sowohl im Pflegebereich als auch in der IT-Branche. Gerade hier sehe sie gute Chancen für die teils gut ausgebildeten Ukrainer, insbesondere im IT-Bereich würden viele Fachkräfte gesucht und hier spielten weniger die formalen Voraussetzungen eine Rolle, als das, was die Menschen können.

"Win-Win-Situation" für Aschaffenburger Unternehmen

Auf anderem Weg hat es Philipp Reuter, Geschäftsführer des Aschaffenburger Mode-Labels "Dirts" versucht und Erfolg gehabt. Auf dem Internet-Vermittlungsportal jobaidukraine.com hat er vor etwa drei Wochen eine Anzeige inseriert. Er suchte eine Näherin. Es meldet sich die 25-jährige Olga aus Kiew, sie wird in den nächsten Tagen bei "Dirts" anfangen. Die sprachliche Hürde sei in dem jungen Unternehmen kein Problem: "Eine Mitarbeiterin bei uns spricht russisch, Olga auch", erzählt Philipp Reuter. Das habe auch bei den Bewerbungen und den Gesprächen mit den Frauen geholfen. Er sei auf die Internetseite durch Zufall gestoßen, außerdem habe er den Geflüchteten helfen wollen, ihnen eine Möglichkeit bieten. Das Aschaffenburger Unternehmen lässt zwar hauptsächlich in Portugal produzieren, "mittlerweile machen wir aber auch upcyling, also aus alten Teilen neue herstellen. Das machen wir vor Ort in Aschaffenburg und ich habe wirklich Näherinnen gesucht.", so Reuter. "Es ist also eine Win-Win-Situation."