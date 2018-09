Unterfranken ist Schlußlicht bei Tarifbindung in Bayern

Die Zahl ist markant: In Unterfranken haben nur noch 44 Prozent aller Beschäftigten ein tarifgebundenes Einkommen. Wie der DGB erklärt, ist der Bezirk damit das Schlusslicht in Bayern. Auf den Freistaat bezogen, werden 53 Prozent der Beschäftigten nach Tarif bezahlt. Doch auch das ist aus Sicht des DGB ein Negativ-Wert: Nirgendwo im Westen Deutschlands seien so wenige Menschen in tarifgebundenen Betrieben beschäftigt wie in Bayern.

Im Schnitt neun Prozent weniger Entgelt

Wie der DGB vorrechnet, verdienen Arbeitnehmer ohne tarifgebundene Stellen im Schnitt neun Prozent weniger Lohn bei gleicher Arbeit. Der DGB-Regionalgeschäftsführer Frank Firsching fordert die Politik auf, diesem Trend entgegen zu steuern, etwa durch ein Bayerisches Vergabe- und Tariftreuegesetz.

Gesetzliche Regelungen in vielen Bundesländern

Solche Vergabe-Gesetze existierten inzwischen mit Ausnahme von Sachsen in allen anderen Bundesländern, erklärt Firsching. In Bayerns Nachbarland Hessen zum Beispiel seien umfangreiche Regelungen zu Tariftreue und Mindestlohn in der öffentlichen Auftragsvergabe eingeführt worden.