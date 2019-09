05.09.2019, 19:54 Uhr

Unterfranken: Grüne wollen alte Bahnstrecken reaktivieren

In den letzten Jahrzehnten wurden viele Bahnstrecken stillgelegt. Die Regionalbahnen hatten keine Chance gegen das Auto. Die Grünen im Landtag wollen jetzt Strecken in Unterfranken reaktivieren. Doch das ist nicht so einfach.