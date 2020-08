Unterfranken: Ein Kilogramm Marihuana in Fahrzeug entdeckt

Laut Polizei wurden zwei Fahrzeuginsassen festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die beiden Männer sitzen inzwischen in U-Haft. Wie die Polizei heute mitteilte, kontrollieren die Beamten am vergangen Freitag gegen 12.15 Uhr ein Fahrzeug auf der A3 bei Mainstockheim im Landkreis Kitzingen. Im Zuge der Durchsuchung des Mercedes entdeckten die Polizisten im Kofferraum rund ein Kilogramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt, die beiden Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen, so die Polizei.

Beide Männer sitzen in Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Männer im Alter von 26 und 28 Jahren am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die zwei Nordrhein-Westfalen Untersuchungshaftbefehl wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.