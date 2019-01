Unterfranken: Anstieg der Arbeitslosenquote bleibt gering

Im Januar des Vorjahres lag die Arbeitslosenquote in Unterfranken mit 3,1 Prozent knapp höher. Bayernweit falle der saisonbedingte Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Unterfranken und in Schwaben am geringsten aus, so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart.

Arbeitsagentur: Arbeitsmarkt Unterfranken konstant auf "hohem Niveau"

Dass der Rückgang der unterfränkischen Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat recht verhalten ausfällt, erklärt Holtzwart mit dem "hohen und konstanten Niveau" auf dem Arbeitsmarkt in Unterfranken. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei weiterhin auf einem hohen Level. Es seien über 6 Prozent mehr offene Stellen gemeldet als noch vor einem Jahr. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liege um 2,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.