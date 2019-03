Unterfranken als Hotspot des Klimawandels

Beginn ist um 13.00 Uhr in der Zehntscheune des Juliusspital Würzburg. Neben Fachleuten aus Forschung und Wissenschaft kommt auch ein Praktiker wie Jürgen Heusinger zu Wort. Bürgermeister von Sulzfeld und Vorsitzender der Allianz fränkischer Grabfeldgau. Von Aub bis Trappstadt - die neun Mitgliedsgemeinden entschädigen 2019 Landwirte für Blühstreifen auf insgesamt 100 Hektar und entziehen sie damit der Düngung. Die Politik hinke noch hinterher, sodass die Kommunen das aus dem eigenen Haushalt finanzieren müssen, beklagt Heusinger.

Hilfe durch ein Fachbüro

Auf Initiative der Gemeinden erhalten Landwirte auch über ein Fachbüro kostenlose konkrete Angaben, wie viel Dünger sie wo auf Felder im Einzugsbereich von Brunnen ausbringen können. Auch das diene der Nitratverringerung im Grundwasser. Mit ein Baustein sei aber auch die erfolgreiche Werbung für bis zu 12 Meter breite Wiesenstreifen an Gräben und Bächen. Erfolgreich hätten die Graswurzeln bereits unter Beweis gestellt, dass sei bei Starkregen Schlamm von Feldern zurückhalten können und damit den Nitrateintrag in die Fließgewässer. Das hätte nicht zuletzt Messungen im Badesee von Sulzfeld gezeigt.

Sorgen ums Grundwasser

Was die Grundwasservorräte betrifft, so ist nach einem regenarmen Winter in weiten Bereichen keine Entspannung in Sicht. So verharrt beispielsweise der Messpegel im obersten Grundwasserstockwerk von Euerbach im Landkreis Schweinfurt auf dem niedrigsten Stand seit 2001, keine Erholung auch in Leinach im Landkreis Würzburg sowie in Kleinostheim im Lkr. Aschaffenburg. In Stetten bei Sondheim vor der Rhön ist dagegen das langjährige Mittel wieder erreicht.